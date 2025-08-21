За чертой бедности в Литве живут 620 тыс. человек

Литовские медиа публикуют серию статей, посвященных растущему уровню бедности. Накануне открыты тревожные данные: показатель так называемого риска нищеты вырос за год почти на 1 %. В данном случае речь идет о людях, бюджет которых позволяет с трудом выживать и которые рискуют оказаться на общественном дне в любую минуту.

За чертой бедности в Литве живут 620 тысяч человек, то есть, каждый пятый гражданин, впрочем, с учетом реальной, а не номинальной численности населения, к бедным следует отнести каждого четвертого.