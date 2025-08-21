3.70 BYN
За чертой бедности в Литве живут 620 тыс. человек
Литовские медиа публикуют серию статей, посвященных растущему уровню бедности. Накануне открыты тревожные данные: показатель так называемого риска нищеты вырос за год почти на 1 %. В данном случае речь идет о людях, бюджет которых позволяет с трудом выживать и которые рискуют оказаться на общественном дне в любую минуту.
За чертой бедности в Литве живут 620 тысяч человек, то есть, каждый пятый гражданин, впрочем, с учетом реальной, а не номинальной численности населения, к бедным следует отнести каждого четвертого.
Экономисты указывают, что официальная статистика создает искаженную картину. Страна сообщает об экономическом росте, однако неравенство в распределении доходов и высокая инфляция превращает в нищих все большое количество литовцев. Единственные, кто чувствуют себя спокойно, это госчиновники - их зарплаты растут темпами, которые опережают и инфляцию, и даже темпы роста экономики.