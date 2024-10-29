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За день до выборов в США рейтинги кандидатов на пост президента сравнялись
За день до выборов в США Дональд Трамп и Камала Харрис набрали одинаковое количество голосов. Оба кандидата на предварительных подсчетах имеют по 49 %, еще 2 % не определились, это данные NBС News.
Харрис смогла догнать оппонента благодаря риторике в защиту абортов и поддержке среднего класса. Рейтинг Трампа просел из-за популистской повестки и неопределенности программы внешней политики в случае избрания.
Впрочем, Харрис уже так уверена в победе, что вместо предвыборных митингов предпочла отправиться на съемки юмористического шоу.
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