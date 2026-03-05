За неделю газ в Европе подорожал в 1,5 раза

Издание The Financial Times публикует статью об экономических перспективах единой Европы. Газета отмечает, что война в Персидском заливе наносит сокрушительный удар по экономике ЕС и, главное, по ее перспективам.

За неделю газ в Старом Свете подорожал в 1,5 раза, и это вряд ли предел. Причем, уже нынешний уровень котировок ставит крест на планах спасения континентальной промышленности.

Эксперты европейского Центробанка предсказывают падение промышленного производства и всплеск инфляции.