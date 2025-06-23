На окраине Москвы (по-другому ее называют Новой Москвой) пересекаются Минское шоссе с Киевским, а еще на этой территории находится памятник военнослужащим, которые стояли насмерть в битве за Москву в 1941 году. На памятнике, кроме прочих, есть фамилии латышей.

От понимания ситуации становится грустно - в Латвии сносят памятники воинам Красной армии, а в России почитается латышский освободитель и защитник. По словам журналиста МИА "Россия сегодня" Алексея Стефанова, на подступах к Москве стояла 43-я гвардейская Латышская стрелковая Рижская дивизия - именно ей пришлось сдерживать наступавших немецко-фашистских захватчиков. И если под Москвой в братской могиле в том числе похоронены и латыши, то, например, в Наре (Наро-Фоминске), Боровске даже на памятниках нанесены надписи на латышском языке.

На памятнике, что на окраине российской столицы, по утверждению журналиста, внесены фамилии Альпс, которая является явно латышской, Линде (скорее всего, это был балтийский немец), Пауль, Силинч (вероятно, эта фамилия Силиньш, которая также является латышской).

"Об этой дивизии не то что в Латвии забыли, а ее вычеркнули из памяти. В Боровске я разговаривал с женщиной, собиравшей историю об этих латышских стрелках. Она рассказала, что до 2005 года еще родственники из Латвии приезжали, посещали могилы, убирали их, за свой счет даже ремонтировали. А изначально Латвийская ССР сама устанавливала эти памятники, а потом с 2005 года люди исчезли", - поделился информацией Алексей Стефанов.

По его словам, именно так четко прослеживается переписывание истории. То есть до 2005 года еще можно было говорить о своих родственниках, служивших, воевавших в Красной армии и сражавшихся с нацизмом, а после этого времени в Латвии люди постепенно стали, может быть, не забывать, но стыдиться своей родни или бояться о ней открыто рассказывать, поэтому и перестали приезжать.

Тем не менее в России, в частности, в Наре, в Боровске и под Боровском есть очень много памятников латвийским стрелкам, которые отстаивали Москву. Теперь за памятниками ухаживают местные жители.

К слову отметить, совсем недавно в Латвии суд принял решение об обелении Герберта Цукурса, который участвовал в рядах СС. До вступления в эти войска он был знаменитым летчиком, но позже участвовал в расстреле евреев. В Латвии же решили, что доказательств о его деяниях нет, что евреев он не убивал и работал в СС начальником автопарка, а все остальное являлось "пропагандой" СССР. Однако большинство евреев, проживавших в Латвии, были расстреляны (по данным, уничтожено приблизительно 70-80 %).

Убивали представители команды Арайса, а тот самый Цукурс, вступивший добровольно в отряд полицаев, лично расстреливал и женщин, и детей. Существуют показания евреев-свидетелей, оставшихся чудом в живых, которые видели, как он это делал, но латвийская прокуратура его оправдала. "Героизация идет уже на уровне государства, а прокуратуре явно сказали, как надо правильно сделать. Она много лет этим занималась, пытаясь оправдать, но не получалось. За все прошедшее время Цукурса пытались обелить, издавать марки, хотя в свое время на борту его самолета был нанесен нацистский символ. Сразу эти марки уничтожались и запрещались. Потом в Латвии пытались поставить спектакль, посвященный Герберту Цукурсу, который возили по городам страны. Спектакль тоже запретили. Но теперь попытка обеления удалась", - сообщил Алексей Стефанов.

Теперь Герберт Цукурс оказался героем, а посольство Израиля на сложившуюся ситуацию отвечает молчанием. Хотя, как отметил представитель МИА "Россия сегодня", так было во все времена: когда происходило шествие легионеров СС, посольство Израиля никак на это не реагировало.

К оправданию Цукурса еще можно добавить лагерь смерти Саласпилс, который вдруг стал из концлагеря трудовым и воспитательным. "У тех, кто был в музее, и увидел фотографии людей, то у них создастся полное впечатление пикника. Но это кощунственно, хотя именно это вдалбливается во всех тамошних учебниках и программах. Об этом говорят и люди, имеющие медийный вес, а также политики. Таким образом там меняют сознание, заставляют забыть все ошибки", - обратил внимание научный сотрудник Института стран СНГ (Россия) Руслан Панкратов.

Концлагер Саласпилс news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8bc99038-6ac0-467c-a0b1-da80f5a64e33/conversions/dbbd2c43-2fd6-4636-be28-7ecb751b4c5a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8bc99038-6ac0-467c-a0b1-da80f5a64e33/conversions/dbbd2c43-2fd6-4636-be28-7ecb751b4c5a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8bc99038-6ac0-467c-a0b1-da80f5a64e33/conversions/dbbd2c43-2fd6-4636-be28-7ecb751b4c5a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8bc99038-6ac0-467c-a0b1-da80f5a64e33/conversions/dbbd2c43-2fd6-4636-be28-7ecb751b4c5a-xl-___webp_1920.webp 1920w Концлагер Саласпилс

Алексей Стефанов:

"На территории Латвии, Эстонии, Литвы собственноручно взрастили неонацистов, которые теперь устанавливают памятники нацистам в Прибалтике. Там ставят не просто людям, которые воевали не за какую-то условную независимость, а именно нацистам, сражавшимся во время Великой Отечественной войны против СССР, либо ушедшим в леса и до 1953-1954 года бегавшим по ним с целью уничтожения своих же граждан, жителей Латвии, Литвы или Эстонии".

Такие вооруженные формирования, по словам журналиста, назывались "лесные братья", хотя это очень романтизированное название, даже неизвестно, почему в советское время их так стали называть, ведь это были просто беглые нацисты, пытавшиеся что-то еще переиграть.

Как спецслужбы Запада и пропаганда искажают правду о Великой Отечественной войне. Кто и для чего разжигает цивилизационный конфликт, стирая ценность чести и Родины. Об этом смотрите в проекте "Война и мир".