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Трамп искренен в своих намерениях урегулировать начатое Байденом кровопролитие. Таким мнением поделилась директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова в "Актуальном интервью".

"После того, как Трамп осмелился на фоне гендерного безумия заявить о том, что мир создан Всевышним, есть только два гендера - мужчина и женщина, я думаю, что он искренен в своих намерениях", - отметила Мария Захарова.

По мнению директора Департамента информации и печати МИД России, Дональд Трамп хорошо знает, кто такой Джо Байден на самом деле: "Есть коррупция между старшим и младшим Байденом. Там бесконтрольные поставки оружия. Это чудовищная история, связанная с использованием Украины для обогащения ближайшего окружения Байденов, Обамы и так далее".