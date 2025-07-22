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Закон, подписанный Зеленским, вызвал массовые протесты в стране
Киев может лишиться западной поддержки из-за ограничения полномочий местных антикоррупционных служб, пишет Wall Street Journal. Bloomberg также констатирует, что новые военные поставки Украине могут быть нарушены из-за коррупции киевского режима.
И издание Economist сообщает, толчком к срочному принятию Зеленским закона, подчиняющего властям антикоррупционные службы, могло стать начатое расследование мошеннических схем его окружения.
По всей Украине вспыхнули протесты. Несмотря на введение комендантского часа, в Киеве, Львове, Одессе, Сумах и Днепре тысячи человек устроили демонстрации против беззакония в стране.
"У нас по-прежнему большие проблемы с коррупцией на высшем уровне. Она съедает огромную часть ВВП страны, находящейся в состоянии войны. Мы видим, как Зеленский вместо того, чтобы быть примером, локомотивом этой борьбы с коррупцией и демонстрировать нулевую терпимость к ней, теперь использует свои собственные ресурсы, чтобы взять под контроль уголовные дела в отношении своего окружения", - не скрывает возмущения участник протестов.
Поздно ночью Зеленский в своем обращении обвинил Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру в "российском влиянии". Примечательно, что ведомства были созданы по инициативе и при поддержке западных стран. Группа депутатов Рады заявила о намерении оспорить конституционность подписанного Зеленским закона.
Украинцы протестуют против ограничения полномочий антикоррупционных ведомств
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