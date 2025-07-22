Закон, подписанный Зеленским, вызвал массовые протесты в стране

Киев может лишиться западной поддержки из-за ограничения полномочий местных антикоррупционных служб, пишет Wall Street Journal. Bloomberg также констатирует, что новые военные поставки Украине могут быть нарушены из-за коррупции киевского режима.



И издание Economist сообщает, толчком к срочному принятию Зеленским закона, подчиняющего властям антикоррупционные службы, могло стать начатое расследование мошеннических схем его окружения.

По всей Украине вспыхнули протесты. Несмотря на введение комендантского часа, в Киеве, Львове, Одессе, Сумах и Днепре тысячи человек устроили демонстрации против беззакония в стране.

Участник протестов в Украине news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/688af1f3-910f-46e5-9109-166f7b3d1ef9/conversions/07a7f72d-35ac-42fe-8e77-5816da1d7b8f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/688af1f3-910f-46e5-9109-166f7b3d1ef9/conversions/07a7f72d-35ac-42fe-8e77-5816da1d7b8f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/688af1f3-910f-46e5-9109-166f7b3d1ef9/conversions/07a7f72d-35ac-42fe-8e77-5816da1d7b8f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/688af1f3-910f-46e5-9109-166f7b3d1ef9/conversions/07a7f72d-35ac-42fe-8e77-5816da1d7b8f-xl-___webp_1920.webp 1920w

"У нас по-прежнему большие проблемы с коррупцией на высшем уровне. Она съедает огромную часть ВВП страны, находящейся в состоянии войны. Мы видим, как Зеленский вместо того, чтобы быть примером, локомотивом этой борьбы с коррупцией и демонстрировать нулевую терпимость к ней, теперь использует свои собственные ресурсы, чтобы взять под контроль уголовные дела в отношении своего окружения", - не скрывает возмущения участник протестов.

Поздно ночью Зеленский в своем обращении обвинил Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру в "российском влиянии". Примечательно, что ведомства были созданы по инициативе и при поддержке западных стран. Группа депутатов Рады заявила о намерении оспорить конституционность подписанного Зеленским закона.