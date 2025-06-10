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"Заменить политиков" - как словацкий депутат видит прекращение военных конфликтов
Как вернуть безопасность в евразийский дом в условиях кризиса существующего миропорядка и хронических военно-политических противоречий, поделился в "Актуальном интервью" депутат Европарламента, руководитель партии "Республика" (Словакия) Милан Угрик.
Милан Угрик:
"Решение довольно простое - нам просто нужно заменить тех политиков, которые создали такое положение дел, потому что 20 или даже 15 лет назад ситуация в мире, в частности, в Европе была довольно стабильной".
Что же изменилось за это время? По словам депутата, в европейских странах пришли к власти очень неудачные политики. Например, на высшем уровне ЕС была Урсула фон дер Ляйен. "Джо Байден в качестве президента США. А Штаты, к слову, - сильная мировая держава. Но мы все видели, насколько Байден был способен управлять страной. И при этом всем эти политики создали такую напряженность в мире, которая переросла в военный конфликт в Украине, разные санкции и блокады", - указал руководитель партии "Республика".
Политики, которые не способны действовать по-другому и которые только создают конфликты, должны быть заменены политиками, которые будут думать иначе, не будут искать врагов, угрозы, не станут требовать введения санкций.
Депутат напоследок подчеркнул, что хорошие политики ищут друзей, сотрудничество и осознают возможности развивающихся стран и рынков.