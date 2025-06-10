"Решение довольно простое - нам просто нужно заменить тех политиков, которые создали такое положение дел, потому что 20 или даже 15 лет назад ситуация в мире, в частности, в Европе была довольно стабильной".

Что же изменилось за это время? По словам депутата, в европейских странах пришли к власти очень неудачные политики. Например, на высшем уровне ЕС была Урсула фон дер Ляйен. "Джо Байден в качестве президента США. А Штаты, к слову, - сильная мировая держава. Но мы все видели, насколько Байден был способен управлять страной. И при этом всем эти политики создали такую напряженность в мире, которая переросла в военный конфликт в Украине, разные санкции и блокады", - указал руководитель партии "Республика".