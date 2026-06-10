В распоряжении немецкого телеканала ARD оказались внутренние документы, подтверждающие, что европейский черный рынок стремительно насыщается оружием и боеприпасами из зоны украинского конфликта.

Так, в Испании автоматы Калашникова и штурмовые винтовки теперь изымаются у местных наркокартелей практически каждую неделю. Наряду с трофейными образцами в руки европейской мафии попадает и современное вооружение, которое поставляют Киеву союзники по НАТО.