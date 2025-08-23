3.70 BYN
2.97 BYN
3.47 BYN
Зеленский готов обсуждать вопрос территорий только на встрече с Путиным
Владимир Зеленский готов обсуждать "территориальные вопросы" на двусторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным, заявил замглавы МИД Украины Сергей Кислица, который входил в состав делегации Киева на встрече Зеленского с президентом США Дональдом Трампом 18 августа. Об этом сообщает ТАСС.
"Зеленский ясно дал понять: он готов сесть [за стол переговоров] с президентом Путиным и обсудить территориальные вопросы. И начало разговора о территориях - это имеющаяся линия боевого соприкосновения", - сказал Кислица в интервью программе NBC News "Meet the Press".
Ранее вещательная корпорация Би-би-си обратила внимание, что во время встречи Трампа и Зеленского 18 августа в Овальном кабинете была карта Украины с 20% закрашенных розовым цветом территорий. Би-би-си трактовала это как "наглядный способ для Трампа усилить давление на Зеленского, чтобы тот согласился обменять земли на мир".