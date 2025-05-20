Зеленский по итогам телефонных переговоров Трампа: Киев не станет отказываться от курса в НАТО

Вечером 19 мая американский президент Трамп провел серию телефонных разговоров. На одной линии Вашингтон оказался с Москвой, Киевом, Брюсселем и рядом европейских столиц.



Хозяин Белого дома отметил: примерно через три недели можно будет судить о том, предпринимает ли Украина достаточные шаги для разрешения кризиса. Вместе с тем политик заявил, что в этом вопросе придется столкнуться с личными мотивами.

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Дональд Трамп, президент США:

"Замешано очень-очень большое эго. Говорю вам, здесь замешано огромное эго. Но я думаю, что что-то удастся сделать. А если нет, я просто отступлю, и им придется продолжать. Повторюсь, это европейская проблема. Она должна была оставаться европейской. Но мы вмешались, потому что прошлая администрация твердо решила, что мы должны быть вовлечены. И мы оказались вовлечены гораздо больше, чем Европа, в плане денег и всего того, что мы предоставили иностранному государству в огромных и, я думаю, рекордных размерах. Никогда не было ничего подобного".

По итогам телефонных разговоров Трампа европейские страны решили нарастить военные поставки Киеву, а также усилить санкционное давление на Россию. Об этом сообщают в немецком кабмине. США в свою очередь от односторонних мер (пока есть шансы урегулировать украинский конфликт) отказываются. При этом Трамп отметил: Москва данный процесс не затягивает.