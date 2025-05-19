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Зеленский поручил создать постоянную расширенную делегацию для переговоров с Россией
Владимиром Зеленским было поручено сформировать постоянную расширенную делегацию для переговоров Украины с Россией, сообщает ТАСС.
"Поручил сформировать постоянную расширенную национальную переговорную группу", - написал Зеленский в Telegram-канале по итогам доклада министра обороны Рустема Умерова, возглавлявшего украинскую делегацию на встрече с российской в Стамбуле 16 мая.
При этом Зеленский не назвал состав участников. Он добавил, что в Киеве готовы к прямым контактам с Москвой.
"Также мы готовы к встрече на уровне лидеров по решению ключевых вопросов", - добавил он.
В делегацию, участвовавшую в переговорах в Стамбуле, помимо Умерова, в частности, входили первый замглавы МИД Сергей Кислица, зампредседателя Службы безопасности Украины Александр Поклад, первый зампредседателя Службы внешней разведки Олег Луговской, замначальника Генштаба ВСУ Алексей Шевченко, замначальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий.