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Зеленский поручил создать постоянную расширенную делегацию для переговоров с Россией

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Фото ТАСС

Владимиром Зеленским было поручено сформировать постоянную расширенную делегацию для переговоров Украины с Россией, сообщает ТАСС.

"Поручил сформировать постоянную расширенную национальную переговорную группу", - написал Зеленский в Telegram-канале по итогам доклада министра обороны Рустема Умерова, возглавлявшего украинскую делегацию на встрече с российской в Стамбуле 16 мая.

При этом Зеленский не назвал состав участников. Он добавил, что в Киеве готовы к прямым контактам с Москвой.

"Также мы готовы к встрече на уровне лидеров по решению ключевых вопросов", - добавил он.

В делегацию, участвовавшую в переговорах в Стамбуле, помимо Умерова, в частности, входили первый замглавы МИД Сергей Кислица, зампредседателя Службы безопасности Украины Александр Поклад, первый зампредседателя Службы внешней разведки Олег Луговской, замначальника Генштаба ВСУ Алексей Шевченко, замначальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий.

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