Зеленский уклонился от прямого ответа на вопрос о потенциальных территориальных уступках

"Мы должны остановить эту войну. Нам нужна поддержка от американских и европейских партнеров, и мы сделаем все, что сможем. Мы поддерживаем идеи США и персонально президента Трампа, чтобы остановить эту войну дипломатическим путем, и мы готовы к трехсторонним переговорам", - сказал он на встрече с президентом США Дональдом Трампом, отвечая на вопрос, готов ли он продолжать отправлять украинские части на смерть еще на протяжении пары лет или собирается согласиться на "перерисовку карт".