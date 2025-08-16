3.72 BYN
Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне 18 августа
Владимир Зеленский сообщил, что в понедельник, 18 августа, планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, информирует ТАСС.
"Все детали по завершению конфликта собираюсь обсудить с президентом Трампом в Вашингтоне в понедельник. Благодарен за приглашение", - написал Зеленский в Telegram-канале после телефонного разговора с Трампом и европейскими лидерами.
Зеленский добавил, что разговор продолжался полтора часа и был содержательным. По его словам, Трамп изложил основные пункты переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Мы поддерживаем предложение Трампа о трехсторонней встрече Украина - Америка - Россия. Украина подчеркивает: ключевые вопросы могут обсуждаться на уровне лидеров, и трехсторонний формат подходит для этого", - отметил Зеленский. Он также указал на "важность вовлеченности Европы на всех этапах ради надежного обеспечения безопасности вместе с Америкой".