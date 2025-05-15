Зеленский выдвинул условие для прямых переговоров с Россией

Фото: ТАСС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2932844d-535b-4f55-b8bf-f1991f6d6474/conversions/13551b99-baf4-4db0-b295-04a1864697f3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2932844d-535b-4f55-b8bf-f1991f6d6474/conversions/13551b99-baf4-4db0-b295-04a1864697f3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2932844d-535b-4f55-b8bf-f1991f6d6474/conversions/13551b99-baf4-4db0-b295-04a1864697f3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2932844d-535b-4f55-b8bf-f1991f6d6474/conversions/13551b99-baf4-4db0-b295-04a1864697f3-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: ТАСС

Владимир Зеленский назвал условием прямых переговоров с Россией прекращение огня. Он отметил, что, если начать спорить о деталях, конфликт может затянуться еще на годы, сообщает РИА Новости.

Ранее Зеленский в ответ на предложение президента РФ Владимира Путина о возобновлении прямых переговоров вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня. После призыва президента США Дональда Трампа к властям в Киеве немедленно согласиться на переговоры, Зеленский заявил, что будет в Турции. В четверг он прибыл в Анкару, где встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Позже заявил, что на переговоры с РФ в Стамбул направлена украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым.

"Можно... договориться о прекращении огня, а потом говорить о мониторинге и так далее, чтобы не идти сейчас в детали всей конструкции, всего пути, который приведёт к окончанию войны. Если сейчас начнем спорить о деталях, могут пройти годы войны", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которую транслировал украинский телеканал "Общественное".