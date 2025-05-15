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Зеленский выдвинул условие для прямых переговоров с Россией
Владимир Зеленский назвал условием прямых переговоров с Россией прекращение огня. Он отметил, что, если начать спорить о деталях, конфликт может затянуться еще на годы, сообщает РИА Новости.
Ранее Зеленский в ответ на предложение президента РФ Владимира Путина о возобновлении прямых переговоров вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня. После призыва президента США Дональда Трампа к властям в Киеве немедленно согласиться на переговоры, Зеленский заявил, что будет в Турции. В четверг он прибыл в Анкару, где встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Позже заявил, что на переговоры с РФ в Стамбул направлена украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым.
"Можно... договориться о прекращении огня, а потом говорить о мониторинге и так далее, чтобы не идти сейчас в детали всей конструкции, всего пути, который приведёт к окончанию войны. Если сейчас начнем спорить о деталях, могут пройти годы войны", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которую транслировал украинский телеканал "Общественное".
Президент России ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Путин не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.