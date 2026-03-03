События на Ближнем Востоке явно сместили фокус внимания с Украины. Но Зеленский решил напомнить.

В своем интервью итальянской газете Corriere della Sera он заявил, что президентские выборы в Украине после объявления перемирия проводиться не будут. Между тем это одно из главных условий конфликта. Зеленский уже 2 года имеет крайне сомнительный статус.

Его заявление вызвало непонимание даже среди украинцев. Офис президента был вынужден сделать разъяснение, что он всего лишь имел в виду, что не намерен баллотироваться лично, а сам вопрос о проведении выборов еще подлежит обсуждению.

В любом случае киевская верхушка явно не определилась в вопросе о выборах и продолжает играть на европейско-американских противоречиях.