3.72 BYN
2.89 BYN
3.38 BYN
Железнодорожную катастрофу в Испании назвали терактом
Автор:Редакция news.by
Смертоносное столкновение поездов в Испании назвали терактом. Полиция подозревает в его организации пятерых украинских беженцев.
18 января скоростной поезд, выполнявший рейс Малага - Мадрид, частично сошел с рельсов и выехал на соседние пути. Там в него врезался встречный поезд, который шел из Мадрида в город Уэльва. Погибли 43 человeка, пострадали 123.
Ранее министр транспорта Испании признал "несомненную вероятность" того, что причиной катастрофы стал дефект рельсов. Однако он подчеркнул, что, за исключением человеческой ошибки, ни одна гипотеза не отвергается.