Железнодорожную катастрофу в Испании назвали терактом

Смертоносное столкновение поездов в Испании назвали терактом. Полиция подозревает в его организации пятерых украинских беженцев.

18 января скоростной поезд, выполнявший рейс Малага - Мадрид, частично сошел с рельсов и выехал на соседние пути. Там в него врезался встречный поезд, который шел из Мадрида в город Уэльва. Погибли 43 человeка, пострадали 123.