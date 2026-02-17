Женевские ожидания: почему переговоры России и Украины вряд ли приведут к миру

17 февраля в Женеве стартуют трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию конфликта. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский, США представят спецпосланник Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер, Киев - секретарь СНБО Рустем Умеров и глава офиса Зеленского Кирилл Буданов. Эксперты сходятся во мнении, что прорыва ожидать не стоит.

Старт переговоров оказался омрачен неожиданным инцидентом. Самолет российской делегации не смог пролететь прямым маршрутом в Швейцарию, хотя европейские страны, включая Швейцарию, ранее обещали обеспечить прямой пролет. Как сообщает сайт Flightradar24, лайнеру пришлось совершить облет через Турцию, Средиземное море и Италию, которая согласилась пропустить борт. Только после этого делегация смогла попасть в Женеву.

Как отметил аналитик Сергей Дик, круг вопросов значительно расширен: "Поскольку переговорную группу со стороны Российской Федерации возглавил помощник президента Путина Мединский, круг вопросов, которые будут обсуждать в Женеве, будет более широкий. Это, прежде всего, вопросы политические. До этого переговоры возглавлял начальник главного управления Генштаба, и вопросы обсуждались в закрытом режиме военно-технического характера. Сейчас круг расширен, и, как анонсируют СМИ, будут обсуждаться в том числе и территориальные вопросы".

Факт Несмотря на формальное участие украинской делегации, эксперты скептически оценивают перспективы реального прогресса. По мнению аналитиков, Киев не готов к конструктивному диалогу и использует переговоры для затягивания времени.

Сергей Дик обратил внимание на риторику Зеленского накануне встречи: "Зеленский ведет себя, мягко говоря, непарламентски, позволяя оскорбительные высказывания. Тем самым он заранее анонсирует, что цель его – затягивание переговоров и продолжение военных действий. Это, конечно, не его цель, а цель западных элит, прежде всего Великобритании".

Аналитики видят в тактике Зеленского попытку дождаться политических изменений в США.

"Зеленский рассчитывает, что, затянув на месяц-два этот процесс и выставляя заранее условия (сначала перемирие, а через 60 дней выборы на Украине), он сможет пересидеть Трампа. У Трампа осенью выборы в Конгрессе, и вполне вероятен реванш демократической партии, которая максимально поддерживает режим Зеленского", - пояснил эксперт.

Владимир Зеленский news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0363c016-09e2-4042-a1a4-29148b275b13/conversions/9317e93d-0afe-4a9f-81b1-5962b875ac0a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0363c016-09e2-4042-a1a4-29148b275b13/conversions/9317e93d-0afe-4a9f-81b1-5962b875ac0a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0363c016-09e2-4042-a1a4-29148b275b13/conversions/9317e93d-0afe-4a9f-81b1-5962b875ac0a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0363c016-09e2-4042-a1a4-29148b275b13/conversions/9317e93d-0afe-4a9f-81b1-5962b875ac0a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ключевое требование Киева - два месяца прекращения огня для проведения выборов - эксперты расценивают как попытку передышки для украинской армии. За это время Украина сможет восполнить арсеналы, перевооружиться и провести мобилизацию.

России же сейчас неинтересно отдавать инициативу в руки Украины. По мнению экспертов, выборы можно провести после заключения полноценного мирного договора. При этом Россия продолжает настаивать на выполнении целей спецоперации, о чем недавно заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Переговоры пройдут в закрытом режиме, и о результатах, скорее всего, станет известно не сразу. Эксперты не ожидают прорывных решений.

"Реального прорыва в Женеве не будет. Трамп уже предупредил: если прогресса не случится, он может оставить этот вопрос на решение России и Украины. А Россия будет решать его своими методами", - резюмировал аналитик Сергей Дик.