Жительница ДНР о восстановлении Мариуполя: Город расцветает

Как восстанавливается Мариуполь после военных действий, сколько открыто школ, построено домов, в программе "Война и мир" рассказала начальник управления капитального строительства администрации городского округа Мариуполь ДНР Яна Мирошниченко.

"По приказу нашего президента Владимира Путина приоритетом было жилье для людей, чтобы люди могли первую зиму перезимовать после проведения боевых действий. В 2022 году у нас уже было запущено отопление в домах, которые более-менее уцелели, запущены все сети: вода, газ, тепло. И зиму с 2022 по 2023 год прожили довольно-таки очень хорошо", - рассказала она.

Война и мир | 4 года после освобождения: что уже восстановлено в Мариуполе и что еще впереди? Спустя почти четыре года после освобождения Мариуполь активно возрождается благодаря поддержке Президента России Владимира Владимировича Путина и труду строителей. - Восстановлено около 1500 многоквартирных домов и построено 69 новых - Более 6000 семей получили компенсационные квартиры - Открыто 50 школ и 40 детских садов - Создан Приморский парк, открыто Нахимовское училище - Открыты Приморский парк, Нахимовское училище, реконструируются больницы и Дворец культуры металлургов Город меняет лицо: возвращаются тепло, комфорт и уверенность в завтрашнем дне. Работа по полному восстановлению продолжается. 14.03.2026 16:15

"Также не забывали про детские сады, школы и больницы, объекты соцкульбыта. Уже в сентябре в 2022 году были открыты первые 9 школ и 8 детских садов. Это был такой очень радостный момент, потому что в городе во время боевых действий находилось очень много детей, мам с маленькими детками детсадовского, дошкольного возраста и школьников. И все очень ждали, что 1 сентября откроется их любимая школа, детский сад. Это был очень трогательный, важный момент для города", - не скрывая эмоций, вспоминает Яна Мирошниченко.

"С мая по октябрь до осенних каникул 2023-го строители полностью сделали реконструкцию в школе, - показывает она на благоустроенное здание. - Тут столовая раньше располагалась в подвальном помещении, что категорически запрещено по законам Российской Федерации. Строители столовую вынесли наверх, переформатировали у нас спортзал, актовый зал. Мастерские все сделали от а до я. Дети зашли в новую школу, счастья было очень много".

"На протяжении 4 лет восстановлено порядка 50 школ, порядка 40 детских садов. Каждый район обеспечен детскими садами и школами. Восстановлено порядка 1,5 тыс. многоквартирных домов и отстроено 69 многоквартирных новых домов, - назвала она цифры. - Квартиры, которые располагаются в домах, они компенсационные только для людей, которые утратили свое жилье в ходе боевых действий".

"Благодаря нашим строителям были проведены повторные экспертизы, 500 домов еще вывели из-под сноса. Это дома с очень тяжелым конструктивом, но они уже восстановлены, - добавила она. - Осталось в принципе восстановить из тех домов, которые получилось сберечь, всего лишь 43. И они будут сданы до конца второго полугодия этого года".

"Дальше на этом процесс не останавливается. У нас восстановились больницы", - добавила Яна Мирошниченко.

Большинство людей, которые нуждались в квартирах, уже переселено, - отметила специалист. "В этом году нам 3 новых компенсационных дома сдадут, также люди будут туда переселены. И дальше на этом тоже как бы не останавливаются, потому что город был разбит на 90 %. Много людей осталось без жилья. Очень много людей возвращаются и подают на компенсационные квартиры взамен утраченных".

"На сегодняшний день уже получено более 6 тыс. квартир. Еще около 5 тыс. просят возмещения".

Приморский парк тоже стал приятным бонусом для жителей, до этого здесь такого не было, рассказала женщина. "Это огромнейшие вложения через специальный инфраструктурный проект. Сделали этот парк буквально за год. И открытие уже было в 2025 году. Самое такое знаковое здание на территории парка - это Нахимовское училище, которое было открыто тоже в 2025 году. Детей уже принимали на обучение. Дети все рады, родители все рады, потому что хороший шаг для деток наших в будущую перспективную жизнь", - отметила она.