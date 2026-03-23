Золото и серебро стремительно теряют в цене

Драгоценные металлы теряют в цене. Фьючерсы на золото снизились на 9 % в ходе сегодняшних торгов. Сейчас унция торгуется в районе 4 200 долларов. Драгоценный металл дешевеет девятый день подряд, после того как прошлая неделя стала для него худшей за последние 43 года.



Эскалация конфликта на Ближнем Востоке усилила опасения по поводу инфляции и ожидания повышения процентных ставок ведущими центробанками. Кроме того, некоторые инвесторы решили зафиксировать прибыль после ралли, которое наблюдалось на рынке золота в течение последнего года, считает Financial Times. Одновременно на 9 % подешевели серебро и платина. По мнению аналитиков, котировки напрямую зависят от ситуации в Ормузском проливе и стабильности цепочек поставок.