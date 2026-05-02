"Золотой купол" вместо Украины: новые приоритеты Пентагона - для Киева ни цента
Автор:Редакция news.by
Киев окончательно перестал быть приоритетом для США. Как заявили в Пентагоне, администрация Белого дома полностью исключила из бюджета на 2027 год содействие в обеспечении безопасности Украины. В целом военный бюджет достигнет колоссальных объемов - 1,5 трлн долларов. Это почти наполовину больше, чем было в планах на 2026 год.
Финансирование пойдет исключительно на нужды американской армии. Вашингтон намерен вложить эти деньги в модернизацию ядерного оружия и создание системы противоракетной обороны "Золотой купол". Также огромные средства направят на развитие беспилотников и массовую закупку боеприпасов для собственных складов.