Во Франции злоумышленники бросили гранату в салон красоты и сняли все на видео

Взрыв гранаты произошел во французском Гренобле. Шесть человек, в том числе ребенок, пострадали. Как сообщают СМИ, злоумышленники бросили взрывное устройство в салон красоты и сняли все на видео. Взрыв разбил витрину, осколки которой и стали причиной ранений.



Местный прокурор уверяет, что граната предназначалась не для убийства, а для запугивания, поскольку в ней не было значительного заряда. Пострадавшие получили легкие ранения, госпитализация не потребовалась. Найти преступников пока не удалось.