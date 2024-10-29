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Военнослужащим Березовского гарнизона и их семьям вручили ключи от арендных квартир
Накануне государственного праздника - Дня Октябрьской революции - в нашей стране есть традиция открывать социально-значимые объекты. Накануне военнослужащим Березовского гарнизона и их семьям вручили ключи от арендных квартир. В эксплуатацию введен многоквартирный жилой дом. Обладателями арендных квартир стали 27 семей, всего же в новостройке 40 апартаментов.
В нашем виде Вооруженных Сил в этом году 310 военнослужащих получили ключи от квартир. Глава государства подчеркнул, что военнослужащие - это те люди, которые охраняют безопасность нашего государства, и профессию они выбрали не из-за больших зарплат, а именно по зову сердца. И поэтому государство обязано взять на себя заботу в жилищном вопросе.
Как отметил командующий ВВС и войск ПВО, жилье - составная часть счастья. После службы человек стремится домой - туда, где его ждет любимая семья, дети, горячий ужин. Квартира - это символ уюта, безопасности и стабильности.
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