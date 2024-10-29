Военнослужащим Березовского гарнизона и их семьям вручили ключи от арендных квартир

В нашем виде Вооруженных Сил в этом году 310 военнослужащих получили ключи от квартир. Глава государства подчеркнул, что военнослужащие - это те люди, которые охраняют безопасность нашего государства, и профессию они выбрали не из-за больших зарплат, а именно по зову сердца. И поэтому государство обязано взять на себя заботу в жилищном вопросе.

Андрей Лукьянович, командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны, генерал-майор: