3.86 BYN
2.75 BYN
3.19 BYN
ЧМТ и летальные исходы: как электросамокат превратился из развлечения в угрозу для жизни
С наступлением теплых дней резко возросло количество травм, полученных в результате неудачного катания на электросамокате, самокате и велосипеде.
О самых частых травмах поговорили с заведующим детским травматолого-ортопедическим отделением 6-й городской клинической больницы Минска Андреем Деменцовым в "Актуальном интервью".
"Для электросамокатчиков часто характерны закрытые, открытые черепно-мозговые травмы, травмы внутренних органов, грудной и брюшной полости, зачастую приводящие к летальному исходу, травмы конечностей. Чаще всего встречаются переломы длинных трубчатых костей, плеча, предплечья, бедренной кости, костей голени. Все это сопровождается многочисленными ссадинами, рваными и резаными ранами, ушибами", - перечислил гость интервью.
Пациент с подобными травмами нуждается либо в длительном консервативном лечении, либо в хирургическом, после которого иногда месяцами проходится посещать реабилитационные курсы.
"Электросамокаты отличаются своими повышенными скоростными режимами. Да, падение происходит с высоты собственного роста, но именно из-за несоблюдения скоростных интервалов получаются тяжелые травмы. В десятки раз опаснее самокат, нежели велосипед. Размер колеса у самоката достаточно мал, поэтому любое соприкосновение с каким-то препятствием (выбоина на дороге, камень, ветка) практически всегда приводит к падению", - обратил внимание Андрей Деменцов.
Главное фото: freepik.com