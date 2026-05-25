ЧМТ и летальные исходы: как электросамокат превратился из развлечения в угрозу для жизни

С наступлением теплых дней резко возросло количество травм, полученных в результате неудачного катания на электросамокате, самокате и велосипеде.

О самых частых травмах поговорили с заведующим детским травматолого-ортопедическим отделением 6-й городской клинической больницы Минска Андреем Деменцовым в "Актуальном интервью".

"Для электросамокатчиков часто характерны закрытые, открытые черепно-мозговые травмы, травмы внутренних органов, грудной и брюшной полости, зачастую приводящие к летальному исходу, травмы конечностей. Чаще всего встречаются переломы длинных трубчатых костей, плеча, предплечья, бедренной кости, костей голени. Все это сопровождается многочисленными ссадинами, рваными и резаными ранами, ушибами", - перечислил гость интервью.

Андрей Деменцов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/53374bd1-1ea6-464c-ac0b-a054b4085c2d/conversions/a76a64ff-a176-48a0-afd1-5fc0e1470237-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/53374bd1-1ea6-464c-ac0b-a054b4085c2d/conversions/a76a64ff-a176-48a0-afd1-5fc0e1470237-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/53374bd1-1ea6-464c-ac0b-a054b4085c2d/conversions/a76a64ff-a176-48a0-afd1-5fc0e1470237-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/53374bd1-1ea6-464c-ac0b-a054b4085c2d/conversions/a76a64ff-a176-48a0-afd1-5fc0e1470237-xl-___webp_1920.webp 1920w Андрей Деменцов

Пациент с подобными травмами нуждается либо в длительном консервативном лечении, либо в хирургическом, после которого иногда месяцами проходится посещать реабилитационные курсы.

"Электросамокаты отличаются своими повышенными скоростными режимами. Да, падение происходит с высоты собственного роста, но именно из-за несоблюдения скоростных интервалов получаются тяжелые травмы. В десятки раз опаснее самокат, нежели велосипед. Размер колеса у самоката достаточно мал, поэтому любое соприкосновение с каким-то препятствием (выбоина на дороге, камень, ветка) практически всегда приводит к падению", - обратил внимание Андрей Деменцов.