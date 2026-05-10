Дети в стойкой ремиссии после рака приняли участие во Всебелорусских играх победителей

Спорткомплекс "Раубичи" собрал полсотни мальчишек и девчонок с разных уголков нашей страны.

Эти ребята своим примером доказали, что рак - это не приговор. Они перенесли онкологическое заболевание и сегодня находятся в стойкой ремиссии.

На протяжении трех дней участники проекта "Всебелорусские игры победителей", у истоков которого стоит благотворительный фонд "Прикосновение к жизни", соревновались в пяти видах спорта.

Своего внутреннего ребенка выпустили и родители: мамы лепили пельмени, папы играли в футбол.

Игры победителей

Билет на этот экспресс не купишь ни в одной кассе и ни за какие деньги. Его можно получить, одержав главную победу в жизни. И речь идет не о спортивных состязаниях. Пассажиры этого особенного автобуса - мальчишки и девчонки, которые вышли победителями в борьбе с онкологией и сегодня живут свою счастливую жизнь, наполненную улыбками, смехом, новыми мечтами и приключениями, одно из которых начинается именно сейчас, когда экспресс победителей отправился по маршруту Минск - Раубичи.

После быстрого заселения (кто же хочет тратить драгоценное время на распаковку чемоданов?) участников Игр победителей ожидало распределение по отрядам, первые подарки и вечер знакомств. Для родителей второй год подряд он особенный.

Елена Мединская, исполнительный директор благотворительного фонда "Прикосновение к жизни":

"Собираются все родители, организаторы, и у родителей есть возможность рассказать о своем лечении, о своем заболевании, познакомиться друг с другом, услышать, что другие дети находятся в стадии ремиссии не один-два года, а 5-6 лет, 10. У кого-то 15 лет".

"Точный диагноз мы узнали уже в 3 года. Это было быстро и случайно. Просто банальный кашель и диагноз: лимфобластная лимфома с поражением переднего средостения. И началось лечение: в стационаре 7 месяцев и полтора года поддерживающей химиотерапии. В ремиссии с 2018 года все хорошо. Растем, развиваемся, живем", - рассказала Екатерина, мама участника Всебелорусских игр победителей - 2026.

Екатерина, мама участника Всебелорусских игр победителей - 2026

Юлия Кравченко, мама участника Всебелорусских игр победителей - 2026:

"Конец марта 2016 года и была взята сразу пункция. 1 апреля был озвучен диагноз. Как первоапрельская шутка. Нам сказали, что это лейкоз. Но на тот момент, действительно, наши врачи, наши Боровляны - это очень сильная команда, очень свежие протоколы. И на этих протоколах говорили, что очень хорошие шансы. Очень хорошие шансы у всех деток. И что все, все будет хорошо. Мы в это верили, искренне надеялись. И вот в этом году, в мае, ровно 10 лет, как мы в ремиссии".

К Играм победителей родители наших чемпионов подготовились основательно - организаторам на заметку: в следующем году можно запросто конкурс мастерства болельщиков объявлять.

Спортивные состязания - это то, к чему эти мальчишки и девчонки готовились не один день. На выбор традиционно 5 видов спорта. Правда, в этом году погода решила внести свои поправки, щедро одарив Раубичи проливным дождем. Так что юным легкоатлетам пришлось осваивать новую дисциплину, вместо бега гладкого - челночный.

Настольный теннис, плавание, шахматы и футбол. Вот где за сердце хватался чуть ли не каждый болельщик. И не удивляйтесь, на Играх победителей "Динамо" запросто может обыграть ПСЖ или Барсу.

Анна Швед, участница Всебелорусских игр победителей - 2026:

"Тут не чувствуешь себя на каких-то соревнованиях. Здесь нет соперничества. Здесь мы проводим время. И мы радуемся здесь любым событиям, радуемся друг за друга, хоть мы некоторых видим в первый раз. Мы безумно благодарны всем организаторам, всем вожатым, которые нас поддерживают на каждом нашем соревновании".

Ксения Шевчук

Ксения Шевчук, участница Всебелорусских игр победителей - 2026:

"Мне очень нравится большое количество новых людей, новых знакомств, много веселых, ярких моментов, которые потом очень хочется вспоминать и никогда не забывать".

В перерывах между стартами - фотосессии и мастер-классы для детей и их родителей. Как сделать игрушку из ваты или сплести колье из бисера, приготовить сладкий леденец или кекс - добрые волшебники тут научат каждого. Время расписано буквально по минутам, поэтому и пролетело практически незаметно.

Назар, участник Всебелорусских игр победителей - 2026:

"Я хотел здесь круто провести время. Здесь очень классно. Здесь я могу почувствовать себя нужным, полезным".

"Хочется еще сюда приехать. Мне тут все нравится. Вожатые, все эти мероприятия. Только жалко, что так мало дней", - поделился Илья Кравченко, участник Всебелорусских игр победителей - 2026.

Ольга Журневич, мама участницы Всебелорусских игр победителей - 2026:

"Когда ты видишь детей, как у них горят глаза, как они танцуют, как их развлекают. Когда они все вместе, дружные, позитивные, веселые, они смеются, у них глаза горят".

Анна Шевчук, мама участницы Всебелорусских игр победителей - 2026:

"Здесь действительно мамы и папы расслабляются, потому что на время мы можем отключиться от всех проблем, которые на данный момент окружают нас. Здесь можешь отдохнуть морально".