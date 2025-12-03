Донор: Моя кровь может спасти жизнь другого человека

3 декабря в Беларуси стартовала акция "Сила волонтерского сердца". Задача инициативы - привлечь новых доноров крови. В 2024 году важное дело сделали более 2 тыс. человек.

Дан старт акции по безвозмездной сдаче крови

3 декабря стартовала республиканская акция "Сила волонтерского сердца" в преддверии Международного дня волонтера. Доноры сдают кровь в Минском городском центре трансфузиологии.

Ежедневно в центр приходят около 150 человек, но в период акции их значительно больше. Количество оперативных вмешательств не падает, а только растет. Именно поэтому запасы крови необходимо пополнять. Каждый день только в 6-й городской клинической больнице выдается более 40 литров крови, которые переливаются в Минске.

"Записано более 100 человек на эту акцию. Это учащиеся, студенты, это работающее население районов, которое изъявило желание сдать свою кровь на помощь другим людям", - рассказала Оксана Адамовская, председатель Партизанской районной организации Минска Белорусского Красного Креста.

"Мы должны прекрасно понимать, кровь может спасти жизнь другого человека. Конечно же, должны принимать активное участие молодые граждане", - отметил Роман Бондарук, заместитель главы администрации Партизанского района Минска во время сдачи крови.

Кровь - это второй по важности стратегический запас, который пополняется в нашей стране. Перед процедурой донации участники получили справку у врача о состоянии здоровья.

Кирилл, донор крови:

"До этого я кровь не сдавал. 18 исполнилось только в сентябре. Пришел на сдачу крови. Инициатива от колледжа пошла. То есть нам в колледже предложили, я согласился, почему бы и нет".

"Я прихожу сдавать кровь уже в третий раз, учусь в колледже при БГУиР. Я считаю, что это очень важно, потому что куча разных случаев, когда женщины теряют при родах кровь, кто-то разбивается в аварии. В принципе бывают различные ситуации, когда людям нужна кровь - помощь для того, чтобы выжить. Я призываю каждого человека хоть раз сдать кровь, особенно если вы подходите", - поделилась Алена, донор крови.

Количество молодых людей, принимающих участие в инициативе, из года в год все растет. Акция "Сила волонтерского сердца" уже стала традиционной и продлится до 12 декабря.