Эпидемиолог: На территории Беларуси циркулируют два вируса гриппа

Какая ситуация с заболеваемостью ОРИ сейчас в Беларуси, рассказал журналистам заведующий отделением иммунопрофилактики Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Кирилл Игнатов, передает БЕЛТА.

"В целом эпидемиологическая ситуация в нашей стране по заболеваемости респираторными инфекциями соответствует текущему периоду года", - отметил он.

По словам специалиста, сегодня заболеваемость респираторными инфекциями более чем на 20 % ниже эпидемического уровня.

На территории страны циркулируют как вирусы гриппа - А(H1N1), А(H3N2), грипп B, так и негриппозные вирусы.