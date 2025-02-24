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Эпидемиолог: На территории Беларуси циркулируют два вируса гриппа
Какая ситуация с заболеваемостью ОРИ сейчас в Беларуси, рассказал журналистам заведующий отделением иммунопрофилактики Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Кирилл Игнатов, передает БЕЛТА.
"В целом эпидемиологическая ситуация в нашей стране по заболеваемости респираторными инфекциями соответствует текущему периоду года", - отметил он.
По словам специалиста, сегодня заболеваемость респираторными инфекциями более чем на 20 % ниже эпидемического уровня.
На территории страны циркулируют как вирусы гриппа - А(H1N1), А(H3N2), грипп B, так и негриппозные вирусы.
"Данная ситуация в принципе является прогнозируемой, и она отмечается у нас ежегодно. То есть в период с конца января - начала февраля у нас отмечается ежегодный подъем заболеваемости респираторными инфекциями", - сообщил Кирилл Игнатов.