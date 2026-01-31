Как отечественные разработки эндопротезов коленного сустава помогли тысячам белорусов

Каждый шаг - это жизнь. Но для многих людей в Беларуси и за ее пределами сделать его без боли было невозможно. Еще недавно сложнейшие операции по эндопротезированию зависели от импортных комплектующих.

Но сегодня ситуация кардинально изменилась. Научно-технологический парк БНТУ "Политехник" в 2025 году поставил для медучреждений рекордное количество эндопротезов коленного сустава.

Возможность снова ходить без боли для многих пациентов стала реальностью благодаря отечественным разработкам. Научно-технологический парк БНТУ "Политехник" только за прошлый год поставил в белорусские клиники 5 300 эндопротезов коленного сустава. В ближайшем будущем производство будет увеличено. Уже эти жизненно важные импланты стали доступны в 26 регионах страны, что позволяет тысячам белорусов вернуться к полноценной жизни быстрее. А ведь раньше очереди ожидания достигали трех лет.

Максим Журкевич, менеджер научно-технологического парка БНТУ "Политехник":

"Наши инженеры-конструкторы работают над новыми моделями эндопротеза. Постоянно мы совершенствуем конструкцию и хотим сделать небольшие модификации для более сложных случаев. Все-таки каждый пациент - это индивидуальность, не всегда можно универсально всех оперировать одинаково".

Процесс создания эндопротеза - это сложный путь, который включает десятки этапов тестирования: от проверок и обработки деталей до рентген-контроля. Самый важный тест - испытание на долговечность. И в нашей стране есть единственный на всем постсоветском пространстве аппарат, который проверяет прочность и долговечность эндопротеза. За три месяца испытаний моделируется такая нагрузка, что сравнима с десятью годам его реальной эксплуатации.

Марина Cинкевич, завлабораторией научно-технологического парка БНТУ "Политехник":

"Мы несем ответственность за качество абсолютно каждого колена. Мы уверены в том, что абсолютно каждое колено будет стоять у человека даже больше заявленного срока его эксплуатации, больше 10 лет. Мы можем сказать, что наши эндопротезы колена на сегодня одни из самых лучших из тех, что представлены даже в мире".

Роман Алексин, инженер научно-технологического парка БНТУ "Политехник":

"В данном цеху представлены две галтовочные станции, на них мы проводим три этапа обработки нашего изделия: первая - грубая обработка керамическими изделиями, вторая - пластиковыми, где мы уже заглаживаем поверхность, создаем более гладкую и зеркальную поверхность. И третий этап - заполирование поверхности органическими средами, доведение до зеркального блеска, дабы уменьшить шероховатость нашего изделия".

Кажущаяся простой конструкция (всего три основные детали), но в этом эндопротезе коленного сустава воплощены знания и усилия целой команды. Над его созданием на протяжении 10 лет работало около 100 человек - инженеры, технологи, научные сотрудники. Они прошли путь от цифровой модели на экране до готового изделия в руках хирурга.

За прошлый год в стране имплантировано свыше 19 тыс. эндопротезов тазобедренного и коленного суставов, почти треть замена коленного. Благодаря внедрению отечественной разработки лист ожидания сократился в несколько раз.

Михаил Герасименко, директор РНПЦ травматологии и ортопедии:

"Порядка пяти месяцев в среднем по стране пациент ожидает эндопротезирование. В зависимости от региона немножко колеблется срок ожидания. В некоторых регионах это порядка месяца-двух, в некоторых регионах - 10-11 месяцев".

Однако для успешной операции врачам требуется не только сам имплант, но и полный набор специальных инструментов. Этот комплект, занимающий три ящика, также производится в технопарке БНТУ. Он разрабатывался совместно с практикующими хирургами РНПЦ травматологии и ортопедии. Сегодня они уже в операционных столичных клиниках.

Георгий Вершина, гендиректор научно-технологического парка БНТУ "Политехник":

"Следующая пятилетка, бизнес-планы которой составлены, задачи очень большие. В целом это 2 направления: медицинские изделия и изделия в области инженерии поверхности. Очень усиленно работаем над протезами сосудов для того, чтобы провести регистрацию и их запустить".

Масштабировать производство отечественных эндопротезов сегодня - приоритетная задача. Кроме того, чтобы закрыть потребности внутри страны, на этом можно неплохо заработать. Тема востребована во всем мире, а на фоне санкционных ограничений и торговых войн для Беларуси фактически это еще один коридор возможностей.