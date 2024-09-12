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Кочанова встретилась с трудовым коллективом РНПЦ онкологии и медрадиологии
26 сентября председатель Совета Республики Наталья Кочанова проводит встречу с трудовым коллективом РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова.
Наталья Кочанова выбрала формат искренней и доверительной беседы. Ведь работа с людьми - одно из приоритетных направлений деятельности верхней палаты парламента. Во время встречи с трудовым коллективом РНПЦ имени Александрова Наталья Кочанова довела информацию о политической повестке, также много говорили о социально-экономическом развитии страны. Председатель Совета Республики отметила, что мнения и пожелания всех участников встречи обязательно будут учтены, потому что они несут огромное значение для дальнейшей законотворческой деятельности.
Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медрадиологии имени Н. Н. Александрова:
"Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии имени Николая Николаевича Александрова - это одно из самых крупных ведущих лечебных учреждений в системе здравоохранения Беларуси. Визит Натальи Ивановны - это естественный процесс общения Совета Республики с коллективом, с медицинскими коллективами. Поэтому мы очень рады".
РНПЦ имени Александрова давно имеет вес в Беларуси. За нашим опытом довольно часто приезжают и зарубежные медики. А ряд технологий есть и вовсе только у нас. После встречи с трудовым коллективом Наталью Кочанову ждет экскурсия по медицинскому учреждению.
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