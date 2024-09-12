Кочанова встретилась с трудовым коллективом РНПЦ онкологии и медрадиологии

26 сентября председатель Совета Республики Наталья Кочанова проводит встречу с трудовым коллективом РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова.

Наталья Кочанова выбрала формат искренней и доверительной беседы. Ведь работа с людьми - одно из приоритетных направлений деятельности верхней палаты парламента. Во время встречи с трудовым коллективом РНПЦ имени Александрова Наталья Кочанова довела информацию о политической повестке, также много говорили о социально-экономическом развитии страны. Председатель Совета Республики отметила, что мнения и пожелания всех участников встречи обязательно будут учтены, потому что они несут огромное значение для дальнейшей законотворческой деятельности.

Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медрадиологии имени Н. Н. Александрова:

"Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии имени Николая Николаевича Александрова - это одно из самых крупных ведущих лечебных учреждений в системе здравоохранения Беларуси. Визит Натальи Ивановны - это естественный процесс общения Совета Республики с коллективом, с медицинскими коллективами. Поэтому мы очень рады".