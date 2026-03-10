Минздрав официально прокомментировал гибель роженицы и младенца в Дзержинской ЦРБ

Минздрав Беларуси официально прокомментировал гибель 26-летней роженицы и младенца.

8 марта в Дзержинскую ЦРБ пациентка обратилась по причине подтекания околоплодных вод и угрозы преждевременных родов. Было проведено обследование, назначено лечение.

Молодая женщина была замужем и готовилась стать мамой впервые. За месяц до трагедии она ушла на больничный по беременности. Срок составлял около 34 недель, пара ждала девочку.

Леонид Недень, начальник главного управления организации медпомощи Министерства здравоохранения Беларуси:

"Министерство здравоохранения выражает искреннее соболезнование семье женщины, умершей 8 марта в Дзержинской ЦРБ. Сообщаем, что в настоящий момент работает специальная комиссия в составе внештатных специалистов Министерства здравоохранения, оцениваются все этапы оказания медицинской помощи. Окончательный диагноз будет установлен после получения результата патологоанатомического вскрытия и проведения судебно-медицинской экспертизы. Принято решение о приостановлении реализации медицинского применения лекарственного препарата".