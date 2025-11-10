Доехать даже в самую отдаленную деревню - как составлены маршруты и что в ассортименте автолавок

Обеспечить каждого жителя нашей страны необходимыми товарами - такая задача стоит перед специалистами торговли.

Там, где нет стационарных магазинов, на выручку приходят автолавки. Маршруты мобильных маркетов разрабатываются с учетом особенностей деревень. Внимание - ценам, качеству продукции и пунктуальности.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b1c3187e-3265-43ab-90b2-311bd88b9f95/conversions/af580f2c-5706-469e-a926-9632b22733da-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b1c3187e-3265-43ab-90b2-311bd88b9f95/conversions/af580f2c-5706-469e-a926-9632b22733da-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b1c3187e-3265-43ab-90b2-311bd88b9f95/conversions/af580f2c-5706-469e-a926-9632b22733da-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b1c3187e-3265-43ab-90b2-311bd88b9f95/conversions/af580f2c-5706-469e-a926-9632b22733da-xl-___webp_1920.webp 1920w

Задача магазина на колесах - доехать в самые отдаленные деревни. Ведь каждый житель нашей страны должен быть обеспечен необходимыми и, что важно, качественными товарами. А если в ассортименте чего-то не хватает, есть возможность сделать предзаказ на необходимую продукцию.

Ивановский район

Сельский шопинг точно в назначенное время. А если вдруг по пути какие-то нюансы, людей обязательно предупредят. В деревне Сычево Ивановского района автолавка делает две остановки - в центре и на окраине. Удобно.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e94fc9a6-91c1-4d10-bd72-34722e2bb639/conversions/961f0399-69c9-430d-94c0-383e618492d2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e94fc9a6-91c1-4d10-bd72-34722e2bb639/conversions/961f0399-69c9-430d-94c0-383e618492d2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e94fc9a6-91c1-4d10-bd72-34722e2bb639/conversions/961f0399-69c9-430d-94c0-383e618492d2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e94fc9a6-91c1-4d10-bd72-34722e2bb639/conversions/961f0399-69c9-430d-94c0-383e618492d2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Автопарк в Ивановском районе полностью новый. В следующем году планируют выпустить на рейс еще один новый передвижной магазин. Сейчас в маршруте автолавок почти 60 деревень.

Полоцкий район

Деревня Шестово Полоцкого района. Летом среди покупателей много дачников, которых привлекают местные пейзажи. Сейчас не сезон. Но это не влияет на работу торговли. Среди постоянных жителей - Олимпиада Щербакова. Каждый вторник и пятницу в назначенное время возле ее дома останавливается автолавка.

Андрей Слепцов изучил вкусы покупателей. Водителем-продавцом работает 19 лет. Говорит, ассортимент в автомагазине, за который он отвечает, всегда разнообразный Особое внимание - качеству продукции. Важно не потерять доверие покупателя.

Андрей Слепцов, водитель-продавец Полоцкой городской заготовительной конторы Витебского областного потребительского общества:

"С половины седьмого начинаем загрузку. Приезжает молочная, хлебобулочная продукция. Чтобы спокойно прожить в деревне, автолавки хватит. Есть все продукты. И первое приготовить, и второе приготовить, и десерты. Сейчас расширенный ассортимент фруктов возим".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/19fb739a-158f-40d6-96b0-0994a8f164b0/conversions/b0aba27a-7efe-4725-b6e3-ed3c895d686b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/19fb739a-158f-40d6-96b0-0994a8f164b0/conversions/b0aba27a-7efe-4725-b6e3-ed3c895d686b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/19fb739a-158f-40d6-96b0-0994a8f164b0/conversions/b0aba27a-7efe-4725-b6e3-ed3c895d686b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/19fb739a-158f-40d6-96b0-0994a8f164b0/conversions/b0aba27a-7efe-4725-b6e3-ed3c895d686b-xl-___webp_1920.webp 1920w

В системе Облпотребобщества северного региона более 80 автомагазинов. Протяженность некоторых маршрутов составляет под 250 километров! За последнее время парк пополнился новыми автолавками. Комфортные для водителя, с необходимым морозильным и холодильным оборудованием большой вместимости. Таким образом, решен вопрос жителей самых отдаленных деревень. Раньше у них не было такого широкого ассортимента - многие товары разбирали на первых остановках мобильных маркетов.

Александр Хвесюкович, зампредседателя правления Витебского областного потребительского общества:

"По указу 309 мы получили 50 новых автомагазинов. Новые магазины специально разработаны, что позволяет сохранять продукцию".