Новый операционный блок открылся в Брестской городской больнице № 1

Высокотехнологичная помощь становится доступнее. Операционный блок открыли после реконструкции в Брестской городской больнице № 1. Там также можно проводить диагностику прямо во время операции.

Стоимость реконструкции - около 15 млн рублей. Из них 5 млн потрачено на закупку оборудования. Одна из главных новинок - техника для малотравматичной хирургии.

"Планы по расширению перечня лапароскопических оперативных вмешательств малоинвазивным способом на органах брюшной полости, внедрение операций с использованием лазера и внедрение операций с использованием ультразвукового скальпеля - это минимум на ближайший период", - рассказал Эдуард Бабич, главврач Брестской городской больницы № 1.

Сергей Лободинский, председатель Брестского горисполкома:

"Все, так скажем, с иголочки. Оборудование, инвентарь, все по потокам разделено с учетом новых требований. И это позволяет нам расширять возможности по операционным вмешательствам экстренным, плановым. В больнице сегодня имеется полный комплект высокотехнологичного оборудования (МРТ, КТ, ангиограф). Это все, что сегодня нужно для работы".