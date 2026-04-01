Почти 260 тыс. иностранцев из 80 стран оздоровились в Беларуси в 2025 году

Стабильно высокий спрос на отдых в здравницах отмечают в Беларуси, на летний период более 90 % путевок уже выкуплено. Качество сервиса, доступные цены и комфортные условия пребывания - это то, на что обращают внимание, в том числе и иностранцы.

Белорусы умеют задавать тренды. В одной из старейших здравниц страны не только сохраняют традиции курортного лечения, здесь смело шагают в ногу со временем. Баротерапия - уникальная процедура, за ней в белорусские санатории несколько раз в год приезжают жители Эстонии, Израиля, Германии и Латвии.

"Очень много параметров, которые ежеминутно должны быть отконтролированы. Пациент не должен беспокоиться, куда пропал медперсонал. Потому что и нарастающее давление, и концентрация кислорода, и время процедуры - это все находится под контролем постоянной медсестры, которая отпускает эту процедуру", - рассказала заместитель директора по медицинской части санатория Диана Шило.

Константин Шпекторов, директор санатория:

"Если брать статистику по прошлому году, в нашем санатории отдохнули граждане из 22 стран: граждане из США, Западной Европы, Прибалтики, Украины и каких-то даже экзотических стран. Привлекает здесь, во-первых, наше, как подчеркивают, белорусское гостеприимство".

О преимуществах отдыха в Беларуси не понаслышке знает и москвичка Екатерина Жозе. Приезд в белорусскую здравницу у нее юбилейный - 30-й.

"Всегда интересно. Во-первых, природа, питание прекрасное. Молочные продукты Беларуси славятся во все времена: сметана, творог, кефир - это вообще самое любимое. И очень хорошая здесь медицина. Кстати говоря, тут же своя минеральная вода и своя грязелечебница прекрасная", - поделилась туристка Екатерина Жозе.

Отдыху и оздоровлению белорусов уделяют пристальное внимание профсоюзы. В системе их здравниц 12 санаториев, которые находятся во всех регионах республики. Всего в 2025 году в них побывали более 150 тыс. человек.

Валентина Акудович, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

"В наших санаториях предоставляется скидка в размере 25 % для всех наших членов профсоюза и их несовершеннолетних детей. И особенно это актуально в Год белорусской женщины. Профсоюзы тоже не остаются в стороне, у нас очень большой спрос идет на уходовые процедуры для наших женщин и на улучшение их здоровья".

В Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению отмечают, что в Беларуси достаточно ресурсов, чтобы удовлетворить запросы населения.

Геннадий Болбатовский, директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению:

"Наша страна сполна подтверждает свой статус социально ориентированного государства, потому что средства, которые выделяются на оздоровление и лечение наших граждан ежегодно, в центре в эквиваленте где-то около 100 млн долларов, позволяют ежегодно направлять на лечение и оздоровление на льготных условиях около 800 тыс. человек. В прошлом году эта цифра составила 799 тыс. человек. Поэтому сказать о том, что недоступны сегодня наши учреждения, по-моему, отнюдь нельзя (около 10 % населения пользуются льготами)".