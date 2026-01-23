Права пострадавших: за гололедные травмы можно получить компенсацию

Риск гололедных травм зимой возрастает в разы. Возмещение морального вреда и среднего заработка за пропущенные рабочие дни, а также оплата лечения - такую компенсацию могут получить пострадавшие. Об этом рассказала адвокат Минской коллегии.

Таких пациентов сейчас в травмопунктах больше всего. Но не все знают свои права, что помимо оплаты больничного, можно взыскать с организации, на чьей территории произошел инцидент. Будь-то перелом или просто травма. Главное - правильно зафиксировать ЧП.

Виолетта Дунаева, адвокат Минской городской коллеги адвокатов:

"Во-первых, нужно вызвать милицию, чтобы зафиксировать этот факт и чтобы милиция установила, кому принадлежит этот участок дороги, обратиться в скорую или самому приехать к врачам, чтобы зафиксировать факт травмы, в последующем нужно обратиться за юридической помощью к адвокатам для составления искового заявления в суд".