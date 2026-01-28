Сезон вирусов: как белорусам защититься от гриппа и ОРВИ?

Вместе с зимними холодами в Беларуси начали фиксировать сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. Пока цифры не выходят за рамки средних многолетних значений, но медики предупреждают: пик еще впереди.

Беларусь готовится к сезонному пику заболеваемости гриппом и ОРВИ. Медики прогнозируют максимальную активность вирусов уже к концу января. По данным лабораторного мониторинга, в стране одновременно циркулируют вирусы гриппа А и В, сезонные коронавирусы и другие респираторные инфекции.

Сейчас число обращений в поликлиники растет, но пока остается в пределах нормы. Подъем связан с возвращением детей и взрослых в коллективы после новогодних и рождественских каникул, но и переменчивая погода также повлияла.

Сегодня известно более 200 видов респираторных вирусов. Наиболее распространенными являются риновирусы, аденовирусы, бокавирусы и коронавирусы. Для маленьких детей наиболее опасен парагрипп.

Специалисты расшифровали "коктейль" циркулирующих вирусов: лидирует грипп А, фиксируются редкие случаи типа В, а общую картину дополняют сезонные коронавирусы. И сегодня, когда все три вируса могут одновременно циркулировать и вызывать схожие симптомы, белорусские медики разработали комплексный набор для одновременной диагностики.

Наталья Шмелева, завлабораторией гриппа и гриппоподобных заболеваний Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

"Разработана широкая линейка для вирусов, гриппа, а также для других негриппозных возбудителей, для SARS-CoV-2. А вот в одной из последних наших разработок появилась система, которая позволяет в одну стадию проводить выявление генетического материала вируса гриппа А, В и SARS-CoV-2 методом полимерной цепной реакции в режиме реального времени. То есть за одну постановку за минимальное количество манипуляций мы можем определить, какой из этиологических агентов у данного пациента, что важно для проведения своевременного и адекватного лечения".

Кроме того, это способствует эффективной организации потоков пациентов в медучреждениях и снижает риск распространения инфекций. Основным средством борьбы с вирусами является вакцинация.

По итогам 2025 года более 1,38 млн человек получили вакцину, среди которых свыше 250 тыс. - дети. Многолетние наблюдения показывают, что чаще всего гриппом заболевают те, кто не проходит вакцинацию, поэтому сейчас важно придерживаться мер профилактики.

Алла Дашкевич, заместитель главврача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

"По возможности избегать посещения мест массового скопления людей и контактов с заболевшими лицами. В данный период, может быть, не стоит лишний раз посещать организации здравоохранения, навещать заболевших друзей и родственников, особенно с маленькими детьми, если этого не требует ситуация. Нужно чаще проветривать помещение, проводить влажную уборку, соблюдать меры личной гигиены, мытье рук, если нет возможности помыть руки с мылом, то использовать влажные салфетки".

