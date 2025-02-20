Современные технологии в лечении. Изучили работу нового корпуса Могилевской клинической БСМП

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Достойное оказание медицинских услуг в регионах - это государственный приоритет, который успешно реализован в Беларуси. Он позволяет эффективно, а главное оперативно оказывать помощь пациентам на местах, в том числе неотложную.

При Могилевской клинической БСМП работает корпус экстренной хирургии. Новое слово в лечении инфарктов и инсультов. Изучили перспективы.

Разрозненность отделений, пожалуй, главная проблема Могилевской БСМП. Решилась буквально за 4 года. На месте десятка старых зданий вырос восьмиэтажный монолит.

С учетом современных требований и вызовов проектировались его архитектура и отделения. Каждый из них может быть отдельным инфекционным стационаром, где будет обеспечено разделение потоков. Но главное, что в одном здании удалось собрать все специализированные службы и технологии.

Павел Ореховский, главврач Могилевской клинической БСМП:

"Первый этаж - это практически полностью зона обследования всех пациентов по тем направлениям, которые в этом корпусе размещены. Это пациенты с инсультами, пациенты с инфарктами, нейрохирургия, сосудистая хирургия. Все отделения снабжены палатами интенсивной терапии. Это позволяет нам в кратчайшие сроки, практически мгновенно, с момента поступления пациента в стационар оказывать ему специализированную помощь".

Экстренная хирургия кардиоцереброваскулярной патологии не могла обойтись без суперсовременных аппаратов - УЗИ, КТ, МРТ, ангиографического комплекса нового поколения. Сосуды благодаря рентгену как на ладони, но главное, что врачи получили возможность для отработки новых методик.

Николай Быков, заместитель главврача Могилевской клинической БСМП:

"Такие, как рентгенэндоваскулярное протезирование клапанов сердца и лечение аритмий. Методики, которые позволяют не прибегать к обширным большим операциям, а производить это все малоинвазивно, скажем так. Это, конечно, сокращает сроки лечения, быстрее поправляются".

Благодаря работе шести новых оперблоков количество хирургических вмешательств по БСМП увеличилось вдвое. Почти за месяц работы нового корпуса прооперированы свыше 400 пациентов.

Ламнев Юрий Викторович, врач анестезиолог-реаниматолог:

"Все новое оборудование, соответствующее последним нормам и требованиям для оказания экстренной медицинской помощи в принципе пациентам любого профиля. Кардиомониторы, аппараты искусственной вентиляции легких".

Перевооружение, пожалуй, главная тенденция в развитии медицины белорусских регионов. Уход от устаревшего оборудования, переоснащение современным, отвечающим мировым стандартам. Только в 2024 году на эти цели направлено свыше 500 млн рублей госинвестиций.

"Это колоссальные деньги, которые на протяжении многих лет вкладываются в систему здравоохранения, чтобы сегодня обеспечить качественную и доступную помощь, которая в первую очередь должна сохранять жизнь наших людей, снижать смертность и обеспечивать очень быстрые форматы восстановления, реабилитации", - прокомментировал Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси.

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:

"По поручению Президента больница построена. Это порядка 180 млн рублей. Но даже вопрос здесь не в деньгах и сумме. Это действительно тот объект, который необходим для нашей области, для нашего города Могилева, для наших людей. Здесь созданы все условия для того, чтобы оказать первую необходимую помощь, чтобы выдержать так называемый золотой час".