"Здесь созданы все условия для оказания первой помощи". Исаченко о новом корпусе Могилевской БСМП

Медицинский корпус экстренной хирургии работает при Могилевской БСМП. Он рассчитан на 350 пациентов.

Здание объединило 9 отделений. В том числе кардио и неврологическое, нейрохирургию, операционный блок. Каждое из них может работать отдельно - обеспечено разделение потоков пациентов и персонала.

Новые технологии и современное оборудование мирового уровня поможет успешно справляться с инсультами и инфарктами - ведущими рисками смертности.

"Это колоссальные деньги, которые на протяжении многих лет вкладываются в систему здравоохранения, чтобы сегодня обеспечить качественную и доступную помощь. Которая в первую очередь должна сохранять жизнь наших людей, снижать смертность и обеспечивать очень быстрые форматы восстановления, реабилитации", - прокомментировал Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси.

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:

"По поручению Президента больница построена. Это порядка 180 млн рублей. Но даже вопрос здесь не в деньгах и сумме. Это действительно тот объект, который необходим для нашей области, для нашего города Могилева, для наших людей. Здесь созданы все условия для того, чтобы оказать первую необходимую помощь. Чтобы выдержать так называемый золотой час".