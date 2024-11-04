3.39 RUB
3.42 USD
3.59 EUR
У каждого двадцатого взрослого минчанина сахарный диабет
Распространенность сахарного диабета составляет 5,3 % среди взрослого населения. Об этом сообщила главный врач Минского городского клинического эндокринологического центра, главный внештатный эндокринолог комитета по здравоохранению Мингорисполкома Елена Юреня, пишет БЕЛТА.
"Каждый двадцатый взрослый житель Минска имеет сахарный диабет. В большинстве случаев это, конечно же, сахарный диабет второго типа", - сказала Елена Юреня.
По ее словам, заболевание можно предупредить благодаря управлению факторами риска. В частности, снижение массы тела уменьшает риск развития сахарного диабета. "Любой врач знает, что снижение веса приведет к снижению риска развития сахарного диабета. При индексе массы тела меньше 25 нет риска развития таких заболеваний, как сахарный диабет и ассоциированных с ним состояний", - подчеркнула главный внештатный эндокринолог комитета.
Говоря об основном факторе риска - ожирении, Елена Юреня заметила, что проблема связана с бременем изобилия на фоне низкой двигательной активности. "Физические нагрузки минимальны. Мы все привыкли сесть в автомобиль и поэтому минимально двигаемся, но при этом едим много, - сказала она. - Более 13 млн смертей за последний год, по информации Всемирной организации здравоохранения, связано с ожирением".
Елена Юреня добавила, что с ожирением ассоциирован не только сахарный диабет, но и рост онкорисков, деменции.
Президент
Все
257 человек из 16 стран приобрели гражданство Беларуси по указу Александра Лукашенко
Преследуемому по политическим мотивам в Польше Томашу Шмидту предоставлено убежище в Беларуси
В МГЛУ состоялся "Открытый микрофон с Президентом"
Лукашенко: В переговорах между Россией и Украиной не должны быть ущемлены интересы Беларуси
Политика
Все
Общество
Все
Ляхнович: Грузоперевозки всеми видами транспорта в 2024 году возросли на 102,6 %
В какой белорусской продукции заинтересована Бразилия?
Концерт на заводе и звездные гости. Расскажем, чем "Марафон единства" в Могилеве удивляет участников
Глава МИД РФ рассказал, что Беларусь и Россия делают для недопущения фальсификации истории
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Появилось видео из почтового отделения в Дрибинском районе, где убили пенсионерку
В Красноярском крае из-за отравления в школе госпитализировали 37 человек
В Дрибинском районе мужчина избил посетителей на почте, один человек скончался
На северо-западе Пакистана неизвестные напали на конвой - погибли около 40 человек