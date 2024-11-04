У каждого двадцатого взрослого минчанина сахарный диабет

Распространенность сахарного диабета составляет 5,3 % среди взрослого населения. Об этом сообщила главный врач Минского городского клинического эндокринологического центра, главный внештатный эндокринолог комитета по здравоохранению Мингорисполкома Елена Юреня, пишет БЕЛТА.

"Каждый двадцатый взрослый житель Минска имеет сахарный диабет. В большинстве случаев это, конечно же, сахарный диабет второго типа", - сказала Елена Юреня.

По ее словам, заболевание можно предупредить благодаря управлению факторами риска. В частности, снижение массы тела уменьшает риск развития сахарного диабета. "Любой врач знает, что снижение веса приведет к снижению риска развития сахарного диабета. При индексе массы тела меньше 25 нет риска развития таких заболеваний, как сахарный диабет и ассоциированных с ним состояний", - подчеркнула главный внештатный эндокринолог комитета.

Говоря об основном факторе риска - ожирении, Елена Юреня заметила, что проблема связана с бременем изобилия на фоне низкой двигательной активности. "Физические нагрузки минимальны. Мы все привыкли сесть в автомобиль и поэтому минимально двигаемся, но при этом едим много, - сказала она. - Более 13 млн смертей за последний год, по информации Всемирной организации здравоохранения, связано с ожирением".