В Беларуси сахарным диабетом 1-го типа страдают более 3,5 тыс. детей
В Беларуси сахарным диабетом 1-го типа страдают более 3,5 тыс. детей. Поломанный ген, стечение обстоятельств или предрасположенность плюс стресс? Что становится причиной заболевания? И какую помощь получают такие дети?
Мише - пять. И сегодня, несмотря на юный возраст, вместе с мамой он учится жить в новой реальности "несладкой" болезни. Месяц назад мальчику поставили диагноз "сахарный диабет 1-го типа". При норме сахара в крови от 3,3 до 5,5 ммоль/л - в момент госпитализации анализ показывал 38!
Сейчас болезнь ушла в компенсацию.
Татьяна Ходневич, мама Миши, болеющего сахарным диабетом 1-го типа:
"Этот диагноз, который у нас сейчас стоит, я не как болезнь воспринимаю, а больше: как новый образ жизни. В принципе, у нас ограничений никаких нет - просто нужно следить, высчитывать. Сын сразу понял ситуацию: он всегда спрашивает у меня и понимает, что любую "вкусняшку" надо посчитать".
Тенденция современности - сахарный диабет - "молодеет". Если раньше заболевание, как правило, выявляли у подростков, то сейчас пик наблюдается у детей в возрасте от 6 до 9 лет. Специалисты отмечают: важно не пропустить первые признаки. Постоянная жажда, ребенок часто бегает в уборную и худоба без причины - должны насторожить родителей.
Анжелика Солнцева, доктор медицинских наук, директор РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии:
"Первый тип сахарного диабета - это аутоиммунное заболевание. Говоря об аутоиммунном поражении, речь идет об изменении в структуре органа под воздействием факторов внешней среды. Т.е. при наличии генетической предрасположенности обязательно действует еще что-то извне - какие-то внешние триггеры".
Инсулинозависимый диабет (а этот тип диагностируют у 90 % детей в республике, и эта проблема сейчас актуальна для всего мира) возникает, когда более 50 % бета-клеток поджелудочной железы разрушены. Для работы организма - инсулин возмещают.
Елена Кислая, главный внештатный детский эндокринолог комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
"Инсулин вводится извне, к сожалению, на сегодняшний день единственный способ введения инсулина - это инъекционный".
Бесплатные инсулиновые помпы для лечения детей с диабетом в нашей стране используются с 2012 года в рамках госпрограммы "Здоровье народа и демографическая безопасность". Только в столице помповую инсулинотерапию сегодня получают 150 юных белорусов.
Любое заболевание легче предупредить, чем лечить. И сахарный диабет первого типа - не исключение. Именно поэтому ежегодно 14 ноября, во Всемирный день диабета, в Беларуси во всеуслышание говорят о заболевании, напоминают о факторах риска и профилактике. Тем же юным белорусам, которые лицом к лицу столкнулись с болезнью, и их родителям, жить придется по новым правилам. Но кто знает, возможно, в будущем мы все-таки сможем победить эту болезнь.