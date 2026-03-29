В Беларуси сахарным диабетом 1-го типа страдают более 3,5 тыс. детей. Поломанный ген, стечение обстоятельств или предрасположенность плюс стресс? Что становится причиной заболевания? И какую помощь получают такие дети?

Сахарный диабет у детей

Мише - пять. И сегодня, несмотря на юный возраст, вместе с мамой он учится жить в новой реальности "несладкой" болезни. Месяц назад мальчику поставили диагноз "сахарный диабет 1-го типа". При норме сахара в крови от 3,3 до 5,5 ммоль/л - в момент госпитализации анализ показывал 38!

Сейчас болезнь ушла в компенсацию.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2249698c-1c8c-472f-9ff3-745e6f99ea87/conversions/f0553ac1-6233-4a75-9258-b7b723370aee-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2249698c-1c8c-472f-9ff3-745e6f99ea87/conversions/f0553ac1-6233-4a75-9258-b7b723370aee-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2249698c-1c8c-472f-9ff3-745e6f99ea87/conversions/f0553ac1-6233-4a75-9258-b7b723370aee-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2249698c-1c8c-472f-9ff3-745e6f99ea87/conversions/f0553ac1-6233-4a75-9258-b7b723370aee-xl-___webp_1920.webp 1920w

Татьяна Ходневич, мама Миши, болеющего сахарным диабетом 1-го типа:

"Этот диагноз, который у нас сейчас стоит, я не как болезнь воспринимаю, а больше: как новый образ жизни. В принципе, у нас ограничений никаких нет - просто нужно следить, высчитывать. Сын сразу понял ситуацию: он всегда спрашивает у меня и понимает, что любую "вкусняшку" надо посчитать".

Тенденция современности - сахарный диабет - "молодеет". Если раньше заболевание, как правило, выявляли у подростков, то сейчас пик наблюдается у детей в возрасте от 6 до 9 лет. Специалисты отмечают: важно не пропустить первые признаки. Постоянная жажда, ребенок часто бегает в уборную и худоба без причины - должны насторожить родителей.

Анжелика Солнцева, доктор медицинских наук, директор РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии:

"Первый тип сахарного диабета - это аутоиммунное заболевание. Говоря об аутоиммунном поражении, речь идет об изменении в структуре органа под воздействием факторов внешней среды. Т.е. при наличии генетической предрасположенности обязательно действует еще что-то извне - какие-то внешние триггеры".

Инсулинозависимый диабет (а этот тип диагностируют у 90 % детей в республике, и эта проблема сейчас актуальна для всего мира) возникает, когда более 50 % бета-клеток поджелудочной железы разрушены. Для работы организма - инсулин возмещают.

Елена Кислая, главный внештатный детский эндокринолог комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

"Инсулин вводится извне, к сожалению, на сегодняшний день единственный способ введения инсулина - это инъекционный".

Бесплатные инсулиновые помпы для лечения детей с диабетом в нашей стране используются с 2012 года в рамках госпрограммы "Здоровье народа и демографическая безопасность". Только в столице помповую инсулинотерапию сегодня получают 150 юных белорусов.