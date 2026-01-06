В Березино открылся кабинет компьютерной томографии. Это уже 23-й аппарат КТ в больницах центрального региона.

Раньше для таких исследований жителям города приходилось ездить в Борисов. Теперь высокотехнологичная медпомощь находится в шаговой доступности, а в перспективе использовать этот аппарат КТ смогут и жители соседнего, Червенского района.

Само оборудование высокого класса (делает 64 снимка за один оборот), для работы с ним специально был обучен персонал Березинской больницы.

Валерия Шапчиц, врач-рентгенолог Березинской центральной районной больницы:

"Здесь тепло и уютно, мы всех встречаем доброжелательно. Аппарат Adventum 64 позволяет проводить нативные исследования головного мозга, придаточных пазух носа, органов грудной клетки и всех систем организма. Мы проходили обучение в Минской областной больнице, РНПЦ им. Александрова, а также стажировались на базе Борисовской ЦРБ".