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В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Брестской области
Минздрав рассказал о состоянии пациентов, пострадавших в ДТП в Брестской области на 124 км автодороги М1/Е30 Брест - Минск - граница РФ, пишет БЕЛТА.
По сообщению специалистов Республиканского центра медреагирования Минздрава, в результате ДТП пострадали 15 человек. На помощь выехали 6 бригад скорой медицинской помощи - пострадавшие были осмотрены специалистами скорой медицинской помощи и направлены на госпитализацию в Березовскую и Ивацевичскую ЦРБ.
В Брестской области автобус столкнулся с микроавтобусом
Есть пострадавшие
Для оказания оперативной медико-консультативной и практической помощи коллегам в Березовскую ЦРБ незамедлительно выехала бригада областных врачей-специалистов. У пострадавших диагностированы сочетанные травмы различной степени: ЧМТ, переломы, ушибы и рваные раны.
В Березовской ЦРБ находятся 10 пострадавших - четверо госпитализированы в реанимационное отделение, 6 пострадавших - в травматологическое. В Ивацевичскую ЦРБ госпитализированы 5 пассажиров автобуса. Они находятся в травматологическом отделении.
Медики оказывают всю необходимую медпомощь, проводятся необходимые диагностические и лечебные мероприятия. А в случае необходимости на помощь коллегам готовы выехать специалисты республиканского уровня.