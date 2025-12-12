В Поставах введен в эксплуатацию новый корпус ЦРБ

Доступность и качество медицинского обслуживания в регионах - один из важных аспектов сохранения населения и укрепления здоровья белорусов. А это один из семи ключевых приоритетов Программы социально-экономического развития Беларуси на ближайшую пятилетку.

Как в Поставском районе реализовываются социальные стандарты в сфере здравоохранения, 12 декабря лично инспектирует председатель Палаты представителей - уполномоченный представитель главы государства в Витебской области Игорь Сергеенко.

Укрепление здоровья белорусов

Поставская районная центральная больница сегодня оказывает медицинское обслуживание свыше 31 тыс. человек.

Помощь белорусам в районе предоставляют 72 врача и более 200 человек со средним медобразованием. Условиям для пациентов в уделяют особое внимание. Так, совсем недавно в эксплуатацию был введен новый корпус, строительство которого проходило в рамках государственной инвестпрограммы и финансировалось из республиканского и областного бюджетов.

"Корпус - это трехэтажное здание, в котором расположены два лечебных отделения: 2-й пост хирургического отделения для пациентов с хирургической инфекцией и неврологическое отделение. На первом этаже размещены подсобные помещения, хозяйственная служба, центральное стерилизационное отделение и актовый зал", - рассказал главврач Поставской центральной районной больницы Павел Качан.