ВОЗ: Беларусь продвинулась в реализации мер общественного здоровья
Беларусь значительно продвинулась в реализации научно обоснованных мер общественного здоровья, отметили представители ВОЗ.
Наша страна активно использует результаты исследований, проведенных в 2016-2020-м годах для разработки мер по снижению неинфекционных заболеваний. Также особо важным шагом стало включение вакцинации против вируса папилломы человека в национальный календарь профилактических прививок с 2025 года.
Сергей Диордица, представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси:
"Внедрение вакцинации снижает заболеваемость предраковыми состояниями, которые ведут к раку шейки матки. И это было одной из важных, долгожданных интервенций, мы считаем, что внедрив ее, Беларусь достигла уровня мировой солидарности, уровня мировых стандартов".
ВОЗ высоко ценит межсекторальную работу Беларуси, в частности инициативы в рамках программы "Здоровые города и поселки". Она объединяет специалистов из сфер здравоохранения, образования, городского планирования, дорожной безопасности, спорта и способствует формированию среды, в которой люди могут вести более здоровый образ жизни.
Заметные результаты принесла последовательная политика в отношении контроля табака. Так, распространенность курения среди мужчин снизилась с 49 % до 42.