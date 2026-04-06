ВОЗ: Беларусь продвинулась в реализации мер общественного здоровья

Беларусь значительно продвинулась в реализации научно обоснованных мер общественного здоровья, отметили представители ВОЗ.

Наша страна активно использует результаты исследований, проведенных в 2016-2020-м годах для разработки мер по снижению неинфекционных заболеваний. Также особо важным шагом стало включение вакцинации против вируса папилломы человека в национальный календарь профилактических прививок с 2025 года.

Сергей Диордица, представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси:

"Внедрение вакцинации снижает заболеваемость предраковыми состояниями, которые ведут к раку шейки матки. И это было одной из важных, долгожданных интервенций, мы считаем, что внедрив ее, Беларусь достигла уровня мировой солидарности, уровня мировых стандартов".

ВОЗ высоко ценит межсекторальную работу Беларуси, в частности инициативы в рамках программы "Здоровые города и поселки". Она объединяет специалистов из сфер здравоохранения, образования, городского планирования, дорожной безопасности, спорта и способствует формированию среды, в которой люди могут вести более здоровый образ жизни.