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Время на вес золота - как белорусская медицина ставит людей на ноги после инсульта
Современная медицина делает невероятные шаги в лечении инсульта, позволяя спасать жизни и возвращать пациентов к нормальной жизни.
В Городскую клиническую больницу поступил пациент с жалобой на нарушение речи. На КТ врач видит, что кровоток обеднен, а прогнозируемая зона поражения - все полушарие мозга. Иными словами это инвалидность или даже смерть. Но пациенту вводится препарат, растворяющий тромбы, высокотехнологичная методика позволяет достать сгусток.
"На контрольном КТ-исследовании на следующие сутки мы видим, что сформировалась зона ишемии очень небольшая, в пределах 1-2 см. Человек практически полностью восстановился, неврологический дефицит был минимальный", - рассказала завотделением Городской клинической больницы скорой медицинской помощи г. Минска Людмила Бусько.
Вся магия в том, что с момента первых симптомов инсульта прошло всего около часа. А это на языке медиков попадает в "терапевтическое окно", когда новейшие технологии лечения изменить ситуацию могут кардинально, пациент может выйти из клиники практически здоровым. Технологии уже позволяют ставить на ноги и тех, кто попал к врачам значительно позже, но качество жизни, понятно, иное.
"Сейчас этот интервал расширен до 9 часов. Но именно в первые 4,5 часа мы можем способствовать полному успеху и полному восстановлению наших пациентов. На более поздних этапах нам сложнее делать нашу работу", - отметила заместитель главврача Городской клинической больницы скорой медицинской помощи г. Минска Ольга Решетняк.
"Если пациент поступает к нам в терапевтическом окне, в первые 4,5 часа, мы уже об этом знаем. То есть бригады скорой помощи связываются с нашими неврологами, рассказывают им симптомы, мы их тут же сразу встречаем, сразу же пациента отправляем на КТ и берем анализы. То есть это все происходит на колесах практически", - сказала врач-терапевт, завотделением Городской клинической больницы скорой медицинской помощи г. Минска Мария Кузнецова.
С момента вызова скорой помощи человека уже ждут в клинике и разрабатывают план спасения. Неврологи на связи с бригадами скорой помощи, те, кто успевает в то самое терапевтическое окно, как правило, по красной линии доставляют в оперблок или реанимацию. Потоки разделены еще на желтый и зеленый по степени тяжести. Переступая порог, бригады знают, какая линия для их пациента.
Пока экстренная лаборатория готовит ответ по крови, а важно знать точно показатели свертываемости, пациент уже на МРТ.
Денис Маисеенко, завкабинетом МРТ Городской клинической больницы скорой медицинской помощи г. Минска:
"Наш метод видит нарушения, связанные с острым мозговым кровообращением, раньше, чем даже мы видим это на КТ. Первые изменения у нас видны уже через 30-40 минут с момента возникновения заболевания. Для чего нам это надо? Установить локализацию очага, исходя из этого, установить стадию. Основываясь на такую информацию, доктор будет корректировать лечение".
На компьютерной томографии нужно 3-5 минут, чтобы доктор четко мог сказать, какой это инсульт - ишемический или геморрагический. Иными словами, идет отмирание ткани из-за дефицита кислорода или же произошел разрыв сосуда и нарушено кровообращение. Преобладает, к слову, вариант первый. Как только это выясняется, лечение пациента начинается буквально с кабинета КТ.
В клинике три неврологических отделения, по сути, все они для пациентов с инсультами, отделения в международном регистре, имеют золотой статус по времени оказания помощи пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения. Здесь находятся пациенты, которые упустили время, проигнорировали важные симптомы. Врачи акцентируют внимание: инсульт - не приговор, но самолечение приводит к инвалидности или даже смерти.
Самыми распространенными и очевидными симптомами являются асимметрия лица, нарушение речи, слабость в конечностях. Также есть и сопутствующие симптомы. Среди них впервые развившееся головокружение, шаткость при ходьбе.
Реабилитация начинается с реанимации, поэтому и называется ранняя. За человека еще может дышать аппарат ИВЛ, а врачи уже будут заниматься с пациентом на тренажерах.
Из каждого момента излечения со слезами счастья на глазах складывается история команды, которая борется за пациента вне зависимости от возраста и степени тяжести заболевания. А просят лишь об одном - относиться бережно к своему здоровью. В арсенале белорусских врачей сегодня есть технологии спасения, но главное попасть в клинику вовремя. Само не пройдет точно.
О том, как развивается белорусская медицина и на что она способна даже в очень тяжелых случаях, смотрите в "Специальном репортаже".