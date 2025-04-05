Время на вес золота - как белорусская медицина ставит людей на ноги после инсульта

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Современная медицина делает невероятные шаги в лечении инсульта, позволяя спасать жизни и возвращать пациентов к нормальной жизни.

В Городскую клиническую больницу поступил пациент с жалобой на нарушение речи. На КТ врач видит, что кровоток обеднен, а прогнозируемая зона поражения - все полушарие мозга. Иными словами это инвалидность или даже смерть. Но пациенту вводится препарат, растворяющий тромбы, высокотехнологичная методика позволяет достать сгусток.

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"На контрольном КТ-исследовании на следующие сутки мы видим, что сформировалась зона ишемии очень небольшая, в пределах 1-2 см. Человек практически полностью восстановился, неврологический дефицит был минимальный", - рассказала завотделением Городской клинической больницы скорой медицинской помощи г. Минска Людмила Бусько.

Вся магия в том, что с момента первых симптомов инсульта прошло всего около часа. А это на языке медиков попадает в "терапевтическое окно", когда новейшие технологии лечения изменить ситуацию могут кардинально, пациент может выйти из клиники практически здоровым. Технологии уже позволяют ставить на ноги и тех, кто попал к врачам значительно позже, но качество жизни, понятно, иное.

"Сейчас этот интервал расширен до 9 часов. Но именно в первые 4,5 часа мы можем способствовать полному успеху и полному восстановлению наших пациентов. На более поздних этапах нам сложнее делать нашу работу", - отметила заместитель главврача Городской клинической больницы скорой медицинской помощи г. Минска Ольга Решетняк.

Но только 10-30 % от всех пациентов не ждут, что пройдет само. А это время на вес золота. Каждую минуту, за редким исключением, двери столичной больницы скорой медпомощи открываются для нового пациента. За год более 92 тыс. человек. И тревожная статистика. Из них более 2 тыс. с острым нарушением мозгового кровообращения. Что это значит? Врачи называют такое состояние настоящей сосудистой катастрофой.

"Если пациент поступает к нам в терапевтическом окне, в первые 4,5 часа, мы уже об этом знаем. То есть бригады скорой помощи связываются с нашими неврологами, рассказывают им симптомы, мы их тут же сразу встречаем, сразу же пациента отправляем на КТ и берем анализы. То есть это все происходит на колесах практически", - сказала врач-терапевт, завотделением Городской клинической больницы скорой медицинской помощи г. Минска Мария Кузнецова.

С момента вызова скорой помощи человека уже ждут в клинике и разрабатывают план спасения. Неврологи на связи с бригадами скорой помощи, те, кто успевает в то самое терапевтическое окно, как правило, по красной линии доставляют в оперблок или реанимацию. Потоки разделены еще на желтый и зеленый по степени тяжести. Переступая порог, бригады знают, какая линия для их пациента.

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Пока экстренная лаборатория готовит ответ по крови, а важно знать точно показатели свертываемости, пациент уже на МРТ.

Денис Маисеенко, завкабинетом МРТ Городской клинической больницы скорой медицинской помощи г. Минска:

"Наш метод видит нарушения, связанные с острым мозговым кровообращением, раньше, чем даже мы видим это на КТ. Первые изменения у нас видны уже через 30-40 минут с момента возникновения заболевания. Для чего нам это надо? Установить локализацию очага, исходя из этого, установить стадию. Основываясь на такую информацию, доктор будет корректировать лечение".

На компьютерной томографии нужно 3-5 минут, чтобы доктор четко мог сказать, какой это инсульт - ишемический или геморрагический. Иными словами, идет отмирание ткани из-за дефицита кислорода или же произошел разрыв сосуда и нарушено кровообращение. Преобладает, к слову, вариант первый. Как только это выясняется, лечение пациента начинается буквально с кабинета КТ.

Насколько бы современными ни были технологии, если пациент приезжает поздно, их применение не даст нужного результата. Кислородное голодание мозг убивает, врачи, конечно, будут бороться, но уже за клетки, которые еще можно спасти. В этом случае инвалидности избежать крайне сложно.

В клинике три неврологических отделения, по сути, все они для пациентов с инсультами, отделения в международном регистре, имеют золотой статус по времени оказания помощи пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения. Здесь находятся пациенты, которые упустили время, проигнорировали важные симптомы. Врачи акцентируют внимание: инсульт - не приговор, но самолечение приводит к инвалидности или даже смерти.

Самыми распространенными и очевидными симптомами являются асимметрия лица, нарушение речи, слабость в конечностях. Также есть и сопутствующие симптомы. Среди них впервые развившееся головокружение, шаткость при ходьбе.

Реабилитация начинается с реанимации, поэтому и называется ранняя. За человека еще может дышать аппарат ИВЛ, а врачи уже будут заниматься с пациентом на тренажерах.

Из каждого момента излечения со слезами счастья на глазах складывается история команды, которая борется за пациента вне зависимости от возраста и степени тяжести заболевания. А просят лишь об одном - относиться бережно к своему здоровью. В арсенале белорусских врачей сегодня есть технологии спасения, но главное попасть в клинику вовремя. Само не пройдет точно.