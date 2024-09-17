Это другое | Бои в Курской области руками Запада - наемники НАТО оккупируют российские территории 17.09.2024

Курская область - теперь каждый день оттуда поступают военные сводки. И вот украинская армия оккупировала российские территории. Конечно, не совсем украинская и не совсем армия, так как в боях со стороны Украины участвовали военные формирования, укомплектованные наемниками из Грузии, США, Франции, Польши. Территорию России хотел фактически оккупировать североатлантический альянс, так как все понимают, что эти наемники пришли не добровольно, а выполняя задачи не Киева, а Вашингтона. Обезумевшая украинская власть называет этот поход на Россию оборонительным, но обороняют традиционно свое и на своей земле, а здесь определенно что-то другое.