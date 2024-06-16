Ядерная война как альтернатива диалогу. Как мы оказались на пороге пропасти?

03.11.2024 22:05

Минская Международная конференция по евразийской безопасности стала востребованной площадкой, которая позволяет отодвинуть возможность Третьей мировой войны. В Беларуси закладываются альтернативные варианты развития будущего. Предпринимаются предметные шаги к формированию справедливой архитектуры безопасности.