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Ядерная война как альтернатива диалогу. Как мы оказались на пороге пропасти?
Минская Международная конференция по евразийской безопасности стала востребованной площадкой, которая позволяет отодвинуть возможность Третьей мировой войны. В Беларуси закладываются альтернативные варианты развития будущего. Предпринимаются предметные шаги к формированию справедливой архитектуры безопасности.
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