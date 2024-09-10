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Это другое | Две войны, а враги те же - нацизм и запад (спецвыпуск о незаживающей ране Донбасса)

10.09.2024

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Это другое | Две войны, а враги те же - нацизм и запад (спецвыпуск о незаживающей ране Донбасса)

Скорбящая мать, которая держит на руках убитого сына - это незаживающая рана Донбасса.

Мемориальный комплекс, который объединяет жертв оккупационного фашистского режима и режима современного украинского.

Две войны, а враги все те же - нацизм и запад. Здесь захоронены их общие жертвы.

Так сложилось, что Донбасс сегодня во всем нормальном мире считают территорией, где идет борьба не просто на поле боя, а борьба за умы - за права существования традиционных ценностей, нормальной семьи, и за нормальные здоровые взаимоотношения между народами.

Наверное именно поэтому сюда едут со всего мира.

Это другое