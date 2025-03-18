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Это другое | Годовщина трагедии в "Крокус Сити Холле" | Подвиг двух белорусов

18.03.2025

22-го марта будет ровно год чудовищной трагедии в Подмосковье. В день годовщины Хатынской трагедии от пуль террористов и в огне пожара погибли 145 ни в чём неповинных людей. Но жертв было бы гораздо больше, если бы не мужество и героизм двух белорусов-охранников, ставших на пути у террористов, и ценой своих жизней защищавших и спасавших людей. Вадим Кулик из Барановичей и Алим Кошеваров из Бобруйска - неизвестные герои, подвигом которых должен гордиться каждый белорус.

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Это другое | Годовщина трагедии в "Крокус Сити Холле" | Подвиг двух белорусов

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