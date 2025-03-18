3.62 BYN
3.12 BYN
3.40 BYN
Это другое | Годовщина трагедии в "Крокус Сити Холле" | Подвиг двух белорусов
18.03.2025
22-го марта будет ровно год чудовищной трагедии в Подмосковье. В день годовщины Хатынской трагедии от пуль террористов и в огне пожара погибли 145 ни в чём неповинных людей. Но жертв было бы гораздо больше, если бы не мужество и героизм двух белорусов-охранников, ставших на пути у террористов, и ценой своих жизней защищавших и спасавших людей. Вадим Кулик из Барановичей и Алим Кошеваров из Бобруйска - неизвестные герои, подвигом которых должен гордиться каждый белорус.
Выпуски
20 видео
Это другое | Годовщина трагедии в "Крокус Сити Холле" | Подвиг двух белорусов18.03.2025
Это другое | Переговоры Делегаций США и Украины | Шоу в Овальном кабинете11.03.2025
Это другое|Спектакль в Белом доме | Зеленский в ловушке | Трамп требует извинений | Украина на грани04.03.2025
Это другое | Три года СВО | Жизнь на оккупированных территориях | Трамп и Путин против Зеленского25.02.2025
Это другое | Отключение от БРЭЛЛ вызвало резкий рост цен на продукты и электроэнергию в Прибалтике18.02.2025
Это другое | Армия Украины: от защитников народа к карательной силе11.02.2025
Это другое |В НАТО хотят избавиться от Зеленского! |Когда будут переговоры между Россией и Украиной?04.02.2025
Это другое| ЕС не признаёт победы Лукашенко? Беларуси фиолетово их мнение!28.01.2025
Это другое| Что ждет мир с приходом Трампа? Какие политические изменения ожидают Украину и весь мир?21.01.2025
Это другое | Трамп и его амбиции: как политические игры США влияют на глобальные конфликты?14.01.2025
Это другое | Запад боится услышать правду. Помощь пострадавшим от военных действий на Донбассе07.01.2025
Это другое | Разрешение конфликта между Украиной и Россией: когда наступит мир? Итоги 202426.12.2024
Это другое | Химическое оружие и расстрел без суда. Чем прославилась украинская армия и наемники?17.12.2024
Это другое | Асад покинул Сирию, а армия предпочла переодеться в гражданское. При чем тут США?10.12.2024
Это другое | Грузия - это новая Украина? Что происходит в стране и почему начались протесты03.12.2024
Это другое | Запад настаивает на эскалации конфликта между Россией и Украиной. Что будет дальше?26.11.2024
Это другое | Украине разрешили наносить удары дальнобойными ракетами по России. Чем это чревато?19.11.2024
Это другое | Почему члены НАТО стремятся в БРИКС12.11.2024
Это другое | Мир затаил дыхание в ожидании нового президента США05.11.2024
Это другое | Что на самом деле происходило в Куропатах в 1930-х годах29.10.2024
Это другое | Годовщина трагедии в "Крокус Сити Холле" | Подвиг двух белорусов
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e9bc6dc9-e3af-437e-b39e-41e6386fed3a/conversions/2ea289df-795a-418b-98be-0e0defa74d39-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e9bc6dc9-e3af-437e-b39e-41e6386fed3a/conversions/2ea289df-795a-418b-98be-0e0defa74d39-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e9bc6dc9-e3af-437e-b39e-41e6386fed3a/conversions/2ea289df-795a-418b-98be-0e0defa74d39-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e9bc6dc9-e3af-437e-b39e-41e6386fed3a/conversions/2ea289df-795a-418b-98be-0e0defa74d39-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.by22-го марта будет ровно год чудовищной трагедии в Подмосковье. В день годовщины Хатынской трагедии от пуль террористов и в огне пожара погибли 145 ни в чём неповинных людей. Но жертв было бы гораздо больше, если бы не мужество и героизм двух белорусов-охранников, ставших на пути у террористов, и ценой своих жизней защищавших и спасавших людей. Вадим Кулик из Барановичей и Алим Кошеваров из Бобруйска - неизвестные герои, подвигом которых должен гордиться каждый белорус.