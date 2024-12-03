Это другое | Грузия новая Украина? Что происходит в стране и почему возникли протесты 03.12.2024

Против пропаганды ЛГБТ и "За" контроль над финансированием некоммерческих иностранных организаций. Новые грузинские законы, которые стали ступенью для протестов. В них приняли участие несогласные с такими подходами оппозиционеры, надо думать "нетрадиционные" грузины. Гвоздь в крышку гроба грузинской оппозиции вбили парламентские выборы, где победила правящая партия. За несколько дней до голосования посол ЕС в Грузии заявил, что Тбилиси может потерять всю финансовою помощь Евросоюза, если власти страны не сменят курс. А действующий президент страны Саломе Зурабишвили активно призывала голосовать за оппозицию. При этом сама Зурабишвили одно время являлась послом Франции в Грузии. То есть президент Грузии - гражданка Евросоюза. Но Грузия вдруг отказалась от ЕС. Ведь по всем признакам ее планировали сделать новой жертвой демократии. Новой Украиной.