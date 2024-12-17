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Это другое | Химическое оружие и расстрел без суда. Чем прославилась украинская армия и наемники?

17.12.2024

Химическое оружие и расстрел без суда - это не все на что способны военные формирования Украины. Расстреливали людей, потому что те не хотели эвакуироваться на украинскую сторону и матерились на ВСУ. Об этом местный житель рассказал российскому военнослужащему с позывным "Абу" в городе Селидово Покровского района Донецкой Народной Республики. Трупы на улице пролежали с 22 октября, захоронить их возможности не было, так как жители боялись выходить из своих убежищ.

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Это другое | Химическое оружие и расстрел без суда. Чем прославилась украинская армия и наемники?