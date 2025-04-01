Это другое | Союзная безопасность | Противодействие агрессии | Военно-техническое сотрудничество

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Это другое|Спектакль в Белом доме | Зеленский в ловушке | Трамп требует извинений | Украина на грани04.03.2025
Это другое | Три года СВО | Жизнь на оккупированных территориях | Трамп и Путин против Зеленского25.02.2025
Это другое | Отключение от БРЭЛЛ вызвало резкий рост цен на продукты и электроэнергию в Прибалтике18.02.2025
Это другое | Армия Украины: от защитников народа к карательной силе11.02.2025
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Это другое| Что ждет мир с приходом Трампа? Какие политические изменения ожидают Украину и весь мир?21.01.2025
Это другое | Трамп и его амбиции: как политические игры США влияют на глобальные конфликты?14.01.2025
Это другое | Запад боится услышать правду. Помощь пострадавшим от военных действий на Донбассе07.01.2025
Это другое | Разрешение конфликта между Украиной и Россией: когда наступит мир? Итоги 202426.12.2024
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Это другое | Асад покинул Сирию, а армия предпочла переодеться в гражданское. При чем тут США?10.12.2024
Это другое | Грузия - это новая Украина? Что происходит в стране и почему начались протесты03.12.2024
Это другое | Запад настаивает на эскалации конфликта между Россией и Украиной. Что будет дальше?26.11.2024
Это другое | Украине разрешили наносить удары дальнобойными ракетами по России. Чем это чревато?19.11.2024
Это другое | Почему члены НАТО стремятся в БРИКС12.11.2024
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